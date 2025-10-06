Advertisement
'तो नुकसान सबका है...', आएगा जलजला, मचेगा हाहाकार, वैश्विक खतरा पैदा कर सकता है इस जगह का जलवायु संकट, किसने किया अलर्ट?

Tibet Climate Crisis: तिब्बत जलवायु संकट को लेकर स्टॉकहोम पेपर ने चेतावनी दी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जलवायु संकट दुनिया भर को परेशान कर सकता है. जानिए विशेषज्ञों ने क्या कहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 06, 2025, 06:31 PM IST
Tibet Climate Crisis: अगर कहीं पर तूफान या सुनामी आती है तो उसका असर आस-पास के इलाकों या देशों पर पड़ता है. बारिश, सर्दी और गर्मी ये सब जलवायु परिवर्तन पर निर्भर रहते हैं. तिब्बत में जलवायु संकट को लेकर स्वीडन के स्टॉकहोम में एक थिंक टैंक ने नई रिपोर्ट जारी की है. जिसमें कहा गया है कि अगर जलवायु संकट हुआ तो तिब्बत का क्या होगा? 20 से ज्यादा देशों अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ तिब्बती पठार के तेजी से बढ़ते बिघटन से होने वाले पर्यावरणीय संकट पर चर्चा की. जानिए उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा?

जलवायु खतरा पैदा कर सकता है
स्टॉकहोम पेपर चेतावनी दी गई है कि तिब्बती पठार जिसे "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, वैश्विक औसत से दोगुने से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, इसके ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है और घास के मैदानों का क्षरण हो रहा है, जिससे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग दो अरब लोगों को पोषण देने वाली नाज़ुक जल प्रणालियों को खतरा पैदा हो रहा है. इस वैश्विक महत्व के बावजूद, तिब्बत अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति से काफी हद तक अनुपस्थित रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और क्रमिक सीओपी वार्ताएं शामिल हैं.

भारत-बांग्लादेश को खतरा
स्टॉकहोम पेपर के अनुसार तिब्बत में पारिस्थितिक संकट शासन और विकास के विकल्पों से अविभाज्य है. बुनियादी ढांचे के विस्तार, सैन्यीकरण और संसाधन निष्कर्षण के चीन के राज्य-केंद्रित मॉडल ने दुनिया के सबसे नाजुक वातावरणों में से एक को अत्यधिक पारिस्थितिक तनाव के क्षेत्र में बदल दिया है. राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और जलविद्युत बांधों के बड़े पैमाने पर निर्माण, जिनमें से कई नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहरे उपयोग वाले हैं, उसने पर्माफ्रॉस्ट परतों को बाधित किया है, अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र को खंडित किया है और स्थानीय आबादी को विस्थापित किया है. यारलुंग त्संगपो नदी (भारत में ब्रह्मपुत्र) पर मेडोग विशाल बांध से भूकंप, भूस्खलन और नदियों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश को खतरा हो सका है.

तिब्बत को दिए गए हैं सुझाव
अगर तिब्बत इस संकट से निजात पाना चाहता है तो उसे उपग्रह और पानी के डेटा से निगरानी का सिस्टम बनाना पड़ेगा, इतना ही नहीं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के लिए सीमा पार बोर्ड बनाएं जाएं, यूनेस्को जैसी जगहों पर तिब्बतियों को जगह दी जाए, हरित फंड और व्यापार में पर्यावरण नियम जोड़ें इसके अलावा बड़े बांधों की बजाय सूरज और हवा से बिजली बनाएं. साथ सी साथ बताया गया है कि विस्थापित तिब्बतियों को यूएनएचसीआर से मदद मिले. 

किया ये निवेदन
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम पेपर ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत की रक्षा एक राजनीतिक कार्य नहीं, बल्कि एक पारिस्थितिक अनिवार्यता है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है. इसका क्षरण एशिया के जल विज्ञान संतुलन के लिए खतरा है, वैश्विक कार्बन स्थिरता को कमजोर करता है, साथ ही साथ लगभग एक-तिहाई मानवता की आजीविका को खतरे में डालता है. जैसे-जैसे दुनिया सीओपी 30 के करीब पहुंच रही है, ये पेपर सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज से तिब्बती पठार को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के केंद्र में रखने का निवेदन कर रहा है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Tibet Climate Crisis

