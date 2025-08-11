स्टोनहेंज क्यों बनाया गया था? वैज्ञानिकों ने आखिरकार सुलझाया 5,000 साल पुराना रहस्य
Advertisement
trendingNow12875418
Hindi Newsदुनिया

स्टोनहेंज क्यों बनाया गया था? वैज्ञानिकों ने आखिरकार सुलझाया 5,000 साल पुराना रहस्य

Stonehenge: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एबरिस्टविथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी पड़ताल में जो दावा किया है उससे ब्रिटेन के कई लोग इत्तेफाक रखते हैं. क्या है इसे बनाने का रहस्य आखिरकार खुलासा हो गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टोनहेंज क्यों बनाया गया था? वैज्ञानिकों ने आखिरकार सुलझाया 5,000 साल पुराना रहस्य

Stonehenge history: ब्रिटेन में कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 5,000 साल पुराने स्मारक स्टोनहेंज के निर्माण के पीछे का मकसद खोज लिया है. रिसर्चर्स के इस दल का मानना है कि उनकी इस पड़ताल का एक मकसद इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की उलझनों को  भी सुलझाना था.

क्यों बनें स्टोनहेंज?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई स्टडी में इनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है. इस स्टडी के मुताबिक खुलासा हुआ है कि स्टोनहेंज प्राचीन ब्रिटेन के लोगों के बीच एकता का प्रतीक था. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एबरिस्टविथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि स्टोनहेंज का निर्माण ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था. उनका दावा है कि स्कॉटलैंड और वेल्स के लोगों ने सद्भावना के संकेत के रूप में हो रहे इस निर्माण में स्थानीय पत्थरों का योगदान दिया था.

जड़ों से जुड़ाव

आर्कियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित स्टडी रिपोर्ट में स्टोनहेंज को विभिन्न समुदायों को एकजुट करने के राजनीतिक और प्रतीकात्मक प्रयासों के शुरुआती उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया है. शोधकर्ताओं ने स्मारक का वर्णन उस दौर के लोगों में भूमि, पूर्वजों और स्वर्ग के बीच एकता की स्मारकीय अभिव्यक्ति के रूप में किया है. शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि स्टोनहेंज के लंबी दूरी के संबंध इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि नवपाषाण स्मारक का मकसद प्राचीन ब्रिटेन के लोगों को परस्पर एकजुट रखना था.

FAQ

सवाल- पहले की पड़ताल में क्या खुलासा हुआ था?
जवाब- इससे पहले के रिसर्च में पता चला था कि स्टोनहेंज का उपयोग प्राचीन काल में उस दौर के अनुष्ठानों और समारोहों के लिए किया जाता था. शीतकालीन संक्रांति के दौरान, डूबता हुआ सूरज वेदी के पत्थर के साथ संरेखित होता है, जो इसके खगोलीय महत्व को बताता है. स्टोनहेंज पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि ये स्मारक पर हजारों साल पहले उपचार, पूर्वजों की पूजा या अंत्येष्टि संस्कार के केंद्र रहे होंगे.

सवाल- स्टोनहेंज किस बात का प्रतीक था? 
जवाब- स्टोनहेंज प्राचीन ब्रिटिश समुदायों के बीच एकता और सहयोग का एक गहरा प्रतीक था.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Stonehenge

Trending news

120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
;