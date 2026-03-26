'हत्याएं रोकें, मुआवजा दें तभी आगे बढ़ेगी बात', US के 15-पॉइंट प्लान पर ईरान ने भेजा जवाब, रखीं कई कठोर शर्तें

Iran's response to US on dialogue proposal: यूएस की ओर से मध्यस्थों के जरिए भिजवाए गए 15-पॉइंट प्लान पर ईरान ने अपना जवाब उसे भेज दिया है. इस जवाब में ईरान ने अपने नेताओं-कमांडरों की हत्याएं रोकने, युद्ध का मुआवजा देने और होर्मुज स्ट्रेट पर उसका अधिकार मानने समेत कई कठोर शर्तें रखी हैं.
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What response Iran send to US on dialogue proposal? ईरान ने अमेरिका के 15-सूत्रीय प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर जवाब दे दिया है. यह जानकारी ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक जानकार सूत्र के हवाले से दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का जवाब बुधवार रात को मध्यस्थों के जरिए यूएस को आधिकारिक रूप से भेज दिया गया है. अब ईरान, अमेरिका के जवाब का इंतजार कर रहा है.
सूत्र के अनुसार, ईरान ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि दुश्मन की ओर से उसके खिलाफ आक्रामक हत्याकांड वाले कृत्यों को समाप्त होना चाहिए, युद्ध को दोबारा न होने देने के लिए ठोस शर्तें तय की जानी चाहिए, ईरान को मुआवजा और युद्ध क्षतिपूर्ति की गारंटी देकर उसका पालन होना चाहिए. साथ ही पूरे क्षेत्र में इस लड़ाई में शामिल सभी प्रतिरोध समूहों के लिए सभी मोर्चों पर युद्ध का अंत किया जाना चाहिए.
ईरान ने अपने जवाब में आगे बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता होगी. उस पर ईरान का प्राकृतिक और कानूनी अधिकार है और रहेगा. दूसरे पक्ष को इसे मान्यता देनी होगी. सूत्रों ने बताया कि ये ईरान की नई शर्तें हैं, जो 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले यूएस के साथ चल रही उसकी बातचीत से अलग हैं.
सूत्र ने जोर देकर कहा कि ईरान इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहा है कि संघर्ष विराम के लिए बातचीत का प्रस्ताव एक धोखा मात्र है. इसका दिखावा करते हुए अमेरिका तीन लक्ष्यों पर काम कर रहा है. पहला, दुनिया को धोखा देते हुए शांतिपूर्ण छवि प्रस्तुत करना कि वो युद्ध समाप्त करना चाहता है, दूसरा, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को कम रखना और तीसरा, दक्षिणी ईरान में जमीनी आक्रमण के लिए समय लेना.
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सूत्र ने कहा कि जून 2025 के यूएस-इजरायल के साथ हुए 12-दिवसीय युद्ध से पहले ईरान को वार्ता के परिणामों और अमेरिका की ओ से समझौतों का पालन करने की मंशा पर संदेह था. वहीं अब अमेरिका की ओर से वार्ता करने की किसी भी इच्छा पर शक बहुत ज्यादा गहरा गया है.
ईरानी सूत्र ने कहा कि पिछले साल हुए और अब चल रहे युद्ध, दोनों में अमेरिका ने बातचीत का नाटक करते हुए ही जंग छेड़ी थी. इस बार भी वार्ता का बहाना करके यूएस नए अपराध की राह तैयार कर रहा है. लेकिन ईरान उसकी चालों को अच्छी तरह समझता है और उसके ट्रैप में नहीं आने वाला.