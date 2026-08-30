'नफरत के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद हो', मैडिसन स्क्वायर पर गूंजा मानवता का संदेश, 200 प्रतिनिधियों ने जारी किया 'कॉल टू एक्शन'

Universal Oneness message to the public: न्यू यॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस' (वैश्विक एकजुटता) सभा में विभिन्न धर्मगुरुओं ने दुनिया में बढ़ते द्वेष के प्रति लोगों को आगाह किया. धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी है कि भले ही मानवता सशस्त्र संघर्षों, विस्थापन, पूर्वाग्रह और उभरती तकनीकों के विघटनकारी प्रभावों से जूझ रही है. इसके बावजूद, नफरत भी तेजी से फैल रही है. सभा में बोलते हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनस यहूदी, ईसाई और मुस्लिम वक्ताओं ने संवाद, करुणा और मानवता की साझी पहचान को नए सिरे से मान्यता देने का आह्वान किया.