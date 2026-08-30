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'नफरत के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद हो', मैडिसन स्क्वायर पर गूंजा मानवता का संदेश, 200 प्रतिनिधियों ने जारी किया 'कॉल टू एक्शन'

Universal Oneness spiritual leader's speech: न्यूयार्क के मैडिसन स्कवायर पर आयोजित वैश्विक एकजुटता कार्यक्रम में सभी धर्मगुरुओं ने एक स्वर में कहा कि नफरत के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद होना चाहिए. कार्यक्रम में 30 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने 'कॉल टू एक्शन' भी जारी किया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:15 AM IST
'नफरत के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद हो', मैडिसन स्क्वायर पर गूंजा मानवता का संदेश, 200 प्रतिनिधियों ने जारी किया 'कॉल टू एक्शन'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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