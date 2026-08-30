'नफरत के लिए धर्म का इस्तेमाल बंद हो', मैडिसन स्क्वायर पर गूंजा मानवता का संदेश, 200 प्रतिनिधियों ने जारी किया 'कॉल टू एक्शन'

Universal Oneness message to the public: न्यू यॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस' (वैश्विक एकजुटता) सभा में विभिन्न धर्मगुरुओं ने दुनिया में बढ़ते द्वेष के प्रति लोगों को आगाह किया. धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी है कि भले ही मानवता सशस्त्र संघर्षों, विस्थापन, पूर्वाग्रह और उभरती तकनीकों के विघटनकारी प्रभावों से जूझ रही है. इसके बावजूद, नफरत भी तेजी से फैल रही है. सभा में बोलते हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनस यहूदी, ईसाई और मुस्लिम वक्ताओं ने संवाद, करुणा और मानवता की साझी पहचान को नए सिरे से मान्यता देने का आह्वान किया.
इस सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और कई देशों के धार्मिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलिजियस लीडर्स' के संस्थापक महासचिव बाबा जैन ने 30 देशों के 200 से अधिक प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद तैयार किया गया 'कॉल टू एक्शन' प्रस्तुत किया.
जैन ने कहा, 'हम धर्म की उस असाधारण शक्ति को जानते हैं जो घावों को भर सकती है, सामंजस्य बिठा सकती है और प्रेरित कर सकती है. लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि कभी-कभी धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने, अलग-थलग करने और हिंसा को सही ठहराने के लिए किया गया है.'
उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक नेताओं को सबसे पहले अपने समुदायों के भीतर के शब्दों, शिक्षाओं, संस्थानों और प्रथाओं की जांच करनी चाहिए.
उन्होंने कहा, 'हम नफरत, अपमान, अमानवीकरण या हिंसा को सही ठहराने के लिए धर्म के इस्तेमाल को खारिज करेंगे और यह सिखाएंगे कि गहरी आस्था उन लोगों के प्रति सम्मान के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है जो अलग तरह से विश्वास रखते हैं.'
जैन ने धर्म गुरुओं से संकट आने से पहले रिश्ते बनाने और युवाओं को धार्मिक व सांस्कृतिक सीमाओं से परे एक साथ लाने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा, 'जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, उससे नफरत करना अधिक कठिन होता है.'
इमाम शरीफ ने कहा कि इस सभा की सफलता का मूल्यांकन इससे होगा कि इसके प्रतिभागी इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद क्या करते हैं.
उन्होंने कहा, 'सवाल यह है कि आज हमारे यहां होने की वजह से कल क्या अलग होगा. यदि हम यहां से गहरे संबंधों, नए साहस, साझी जिम्मेदारी और काम करने के संकल्प के साथ लौटते हैं, तो शायद हमने कुछ बहुत बड़े कार्य की शुरुआत करने में मदद की होगी.'
शरीफ ने कहा कि एकजुटता को एकरूपता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा,'एक-दूसरे का हिस्सा बनने के लिए हमें एक जैसा होने की जरूरत नहीं है. एकता के लिए समरूपता अनिवार्य नहीं है. और अपनी मान्यताओं पर अडिग रहने के लिए दूसरों के प्रति तिरस्कार की जरूरत नहीं है.'
उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी प्रगति ने मानवता की सबसे पुरानी बुराइयों को खत्म नहीं किया है. शरीफ ने कहा, 'नफरत हमारी स्क्रीन के जरिए सीमाओं के पार इतनी तेजी से यात्रा कर रही है जितनी पहले कभी नहीं थी. तकनीक हैरान कर देने वाली गति से आगे बढ़ रही है, जबकि मानवता आज भी दिल की पुरानी बीमारियों लालच, पूर्वाग्रह, अहंकार, कबीलावाद, अमानवीकरण और वर्चस्व की प्यास से जूझ रही है.'
ईसाई मजहब गुरु रेवरेंड थोर्न ने कहा कि लोगों को बार-बार यह बताया जा रहा है कि किससे डरना है, किसे दोष देना है या किसे खुद से अलग करना है. उन्होंने कहा कि यह सभा एक अलग संदेश देती है.
उन्होंने आगे कहा, 'जब भी इंसान पीछे हटने के बजाय एक साथ जुटने का, चिल्लाने के बजाय सुनने का और निंदा करने के बजाय समझने का विकल्प चुनता है, तो कुछ पवित्र घटित होता है. अपनी पदवियों से पहले, अपने धर्मों से पहले, अपनी राजनीति से पहले और नक्शे की सीमाओं से पहले हम इंसान हैं, ईश्वर की संतान हैं.'
रब्बाई ब्लूमेंथल ने कहा कि यहूदी शिक्षाएं मानती हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वरीय तत्व है और उसका असीमित मूल्य है. उन्होंने कहा, 'हममें से हर एक समान, मूल्यवान और प्रिय है क्योंकि जब ईश्वर हमें देखता है, तो यह ईश्वर द्वारा खुद को दर्पण में देखने जैसा होता है.'
उन्होंने कहा कि धर्म केवल ईश्वर में विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानना भी है कि ईश्वर को मानवता पर भरोसा है. ब्लूमेंथल ने लोगों से एक-दूसरे के लिए जुड़ाव, प्यार और सम्मान की तलाश करने का आह्वान करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारे समाज में जो परेशानी है, उसका बड़ा कारण यह है कि हम अकेले हैं.
कार्यक्रम में देखभाल, सुरक्षा और आपसी जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में रक्षा बंधन और राखी बांधने के परंपरा का उपयोग किया गया. प्रतिभागियों को इस बंधन को परिवारों से आगे बढ़ाकर पड़ोसियों, अजनबियों और विभिन्न धार्मिक समुदायों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
बताते चलें कि इस सभा के मुख्य अतिथि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत थे. वे 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व कर रहे हैं. 1925 में स्थापित संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मील के पत्थर का उपयोग अपने सामाजिक संगठन और सेवा के संदेश को उजागर करने के लिए कर रहा है.