'पुतिन की टेंशन छोड़ो और रेप गैंग्स...', ट्रंप ने यूरोप को लिया आड़े हाथ, दिखा दिया आईना

Donald Trump: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ सरे आम विवाद को के बाद डोनाल्ड ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है. मुलाकात के दौरान हुई बहस के बाद से जेलेंस्की को यूरोप का भरपूर साथ मिला. जिसको देखते हुए ट्रंप ने अब यूरोप पर जबानी हमला कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि यूरोप को रूसी और व्लादिमीर पुतिन के बारे में चिंता करने में कम समय बिताना चाहिए.

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा,'हमें पुतिन के बारे में चिंता करने में कम समय बिताना चाहिए और हमारे देश में प्रवेश करने वाले प्रवासी बलात्कार गिरोहों, ड्रग लॉर्ड्स, हत्यारों और मानसिक संस्थानों के लोगों के बारे में ज्यादा समय बिताना चाहिए - ताकि हम यूरोप की तरह न बन जाएं.' ट्रंप के इस बयान से पहले यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की का समर्थन किया था.

US President Donald Trump posts, "We should spend less time worrying about Putin, and more time worrying about migrant rape gangs, drug lords, murderers, and people from mental institutions entering our Country - So that we don’t end up like Europe!" pic.twitter.com/7kREeruf9h

— ANI (@ANI) March 3, 2025