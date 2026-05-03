मिस्र के राष्ट्रपति का दामाद बना मोसाद का जासूस? आखिर वो 'फरिश्ता' था किसका?

अब तक जंग में अजेय रहे इजरायल पर 1973 में मिस्र और सीरिया की सेनाओं ने मिलकर हमला बोला था. उसे योम किप्पर का युद्ध (Yom Kippur War) कहा जाता है. इजरायल को एक रात पहले तक हमले की भनक नहीं थी. उस समय एक जासूस ने कैसे इजरायल को बचाया? उसकी अनसुनी कहानी कम लोगों को ही मालूम होगी. जिस आदमी की जेब में दो देशों के राज थे. उसका नाम था, अशरफ मारवान. उसका कोडवर्ड था एजेंल. वह राष्ट्रपति नासेर का दामाद था. राष्ट्रपति सादात का भरोसेमंद और मोसाद का सबसे कीमती जासूस या सबसे खतरनाक जाल? ये कहानी अब तक अनसुलझी है.

दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक अशरफ मारवान की कहानी कम लोगों को मालूम होगी. हालांकि ये किस्सा इतना रोमांचक है कि पूरा पढ़कर आपको मजा आ जाएगा. इस जासूस की जिंदगी की कहानी उसकी मौत की तारीख 27 जून, 2007 से करते हैं. इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जिसे आप गाड़ी में इत्मिनान से बैठकर सुन सकते हैं. यकीन मानिए, जैसे-जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप रहस्यों और रोमांच की दुनिया में पहुंच जाओगे.

मोसाद को फोन कॉल

जासूसी का ये खेल शुरू होता है एक फोन कॉल से. हालांकि ये फोन कॉल नहीं थी, जिसने 1973 युद्ध में इजरायल को आगाह किया. ये उससे तीन साल पहले की बात है. तब लंदन में तब हर जगह लाल रंग के टेलीफोन बूथ लगे रहते थे, जिनमें सिक्का डालकर आप फोन कॉल कर सकते थे. 1970 में एक रोज़ 26 साल का एक शख्स, ऐसे ही किसी टेलीफोन बूथ में कदम रखता है और फोन मिलाता है. दूसरी तरफ इजरायली एंबेसी का एक कर्मचारी कॉल उठाता है. इधर से आवाज़ आती है.

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मुझे मुखाबारत (मिलिट्री इंटेलिजेंस) के किसी आदमी से बात करनी है.

अशरफ मारवान के कॉल की बात सुनते ही इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ज्वी जमीर के होश उड़ गए. मोसाद सालों से इस आदमी को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थी. दरअसल जासूसी की दुनिया में जब कोई खुद चलकर आता है तब वो या तो खजाना होता है या एक तबाही. अब ये समझिए कि कैसे इस जासूस ने पहले मिस्त्र के राष्ट्रपति की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की और आगे चलकर इजरायल को खत्म होने से बचा लिया.

इसका खुलासा यूरी बार-जोजेफ ने एक किताब ‘द एंजिल- द इजिप्शियन स्पाई हू सेव्ड इजरायल’. में किया है. इस किताब में जोसेफ ने लिखा, 'पैसों का लालच और जोखिम उठाने के शौक ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया. मारवान का जन्म 1944 में हुआ थ. उसके पिता मिस्र की सेना में जनरल हुआ करते थे. जब वो 21 साल का था, तब उसने काइरो यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजिनीयरिंग की डिग्री ली. इसी दौरान उसकी मुलाक़ात मोना नासेर से हुई. मोना राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासेर की बेटी थी.

1965 की वो मुलाकात शुरू होने की कहानी

जो इजिप्ट के सबसे ताकतवर इंसान की बेटी थी. सीधे राष्ट्रपति की बेटी से इश्क? हांलाकि ये रिश्ता नासेर को मंजूर नहीं था. नासेर का मानना था- ये लड़का मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, मेरी कुर्सी से करता है. यानी नासेर को जब दोनों के इश्क का पता चला, तो उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी. उन्हें लगता था, अशरफ, पद और ताकत के लालच में उनकी बेटी से शादी करना चाहता है. लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा.

जुलाई 1966 में दोनों की शादी हो गई. इस तरह से मारवान को वो दरवाजा, जिसके पीछे इजिप्ट के सारे राज छुपे थे. 1970 में जब मारवान ने कुछ फाइलें मोसाद को दिखाईं- जिनमें बंद थी इजिप्ट की सेना की गोपनीय रणनीतियां, राष्ट्रपति सादात के इरादे, अरब देशों की खुफिया बैठकों के ब्योरे- तो उन्होंने मारवान को एक कोड नेम दिया-एंजल

अगले तीन साल- 1970 से 1973 तक- अशरफ मारवान ने मोसाद को वो दिया जो किसी जासूस ने पहले कभी नहीं दिया था. हर जानकारी सीधे इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मीर की डेस्क पर जाती थी. बिना किसी फिल्टर के

मोसाद को उसने जितनी भी जानकारियां शेयर की, उनमें से कई सीधी और सटीक थीं. लेकिन हर बार जब वो फाइल देता था, वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था. वो तय कर रहा था, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा.

मिस्र के राष्ट्रपति का दामाद खुद जाकर इजरायल को कॉल करता है. ये गद्दारी थी? या एक बहुत बड़ा खेल?

5 अक्टूबर 1973 की वो रात

लंदन, 5 अक्टूबर 1973- रात जासूस हल्की बारिश के बीच सिक्के डालकर फोन डायलिंग करता है. उसने कहा - केमिकल (यानी कल हमला होगा) यह कॉल आया था एक ऐसे आदमी से जिस पर भरोसा करना, इजरायल की सबसे बड़ी मजबूरी भी था, इससे उसे सबसे बड़ा खतरा भी था. 6 अक्टूबर 1973 को जंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए इजरायल पूरी तरह तैयार नहीं था.

अगर अशरफ मारवान इजिप्ट का एजेंट था, तो हमले की सूचना इजरायल को क्यों दी? और अगर वो इजरायल का एजेंट था तो उसने हमले की जानकारी देने में इतनी देर क्यों की? आखिर वो फ़रिश्ता था किसका?

'गद्दाफी प्लॉट'

1973 में एक ऐसा किस्सा हुआ जो मारवान की असली तस्वीर और उलझा देता है. लीबिया के तत्कालीन शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के एक आदमी ने मारवान को कंधे से फायर करने वाली दो मिसाइलें दी. इन मिसाइलों से इटली में खड़े एक इजरायली पैसेंजर प्लेन को गिराना था.

मारवान ने मिसाइलें लीं और उसी पल खेल पलट दिया. उसने सीधे इटली की पुलिस को टिप दे दी. इस तरह से इजरायली प्लेन बच गय. इजरायल के लिए वो अब सिर्फ जासूस नहीं था। (PAUSE) भरोसा बन चुका था.

इजरायली खुफिया एजेंसी की वो भूल

हालांकि जंग गोलियों से नहीं, गलत यकीन से हारते हैं. इजरायल यकीन कर चुका था- 'इजिप्ट तब तक हमला नहीं करेगा जब तक सोवियत संघ से उसे लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स जेट न मिलें.' जुलाई 1972 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति सादात ने एलान किया कि सोवियत सलाहकार इजिप्ट छोड़ रहे हैं. इजरायल और खुश हो गया. लेकिन सच्चाई कुछ और थी. सलाहकार कहीं गए नहीं थे- बस भेष बदलकर छुप गए थे. मारवान ने इस नाटक को सच बनाकर पेश किया.

6 अक्टूबर 1973, योम किप्पुर का दिन

इजिप्ट और सीरिया ने बड़ी चालाकी से तारीख चुनी. योम किप्पुर- यहूदियों का सबसे पवित्र दिन. पूरे इजरायल में छुट्टी. रेडियो-टीवी बंद. सेना के जवान परिवारों के साथ. तभी अचानक प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने सुबह 9 बजे युद्ध की तैयारी का आदेश दिया. शुरुआती घंटों में भारी नुकसान हुआ. इजिप्ट की सेना स्वेज नहर पार कर गई. सीरिया ने गोलन हाइट्स पर धावा बोल दिया. जासूस का इनपुट था अगले दिन शाम को 6 बजे हमला होगा, लेकिन इजिप्ट की फौजों ने दोपहर दो बजे हमला बोल दिया.

युद्ध के बाद की बैठक, इजरायल में जांच समिति

मोसाद के चीफ उस समय एली जीरा थे, जिनकी 'कॉन्सेप्टजिया' की वजह से इजरायल को यकीन था कि हमला नहीं होगा. उसी एली जीरा ने मारवान पर आरोप लगाना शुरू किया कि वो डबल एजेंट है. जो खुद गलत था, वो दूसरे को गद्दार बता रहा था. पर सवाल है कि अगर वो गद्दार था तो चेतावनी क्यों दी? और अगर वो वफादार था तो देर क्यों की? लेकिन मोसाद का जवाब था- मारवान ने जो भी जानकारी दी, वो सही थी. उसने जितना बताया वो काफी था.

स्क्रिप्ट पहले से तय थी, युद्ध हो- लेकिन एक सीमित दायरे में. यानी इजिप्ट को अपनी खोई जमीन वापस मिले. इजरायल को भी पूरी तरह तबाह न होने दिया जाए. ताकि दोनों देश थककर शांति की मेज पर आ जाएं. आगे चलकर हुआ भी ठीक यही. 1973 की जंग 1979 की शांति बनी. कैंप डेविड में वो ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे आज भी मध्य पूर्व की राजनीति की नींव माना जाता है.



तो क्या अशरफ मारवान ने दोनों तरफ से खेलते हुए, एक ऐसा खेल खेला जिसका मकसद युद्ध नहीं, बल्कि शांति थी? अगर यह सच है- तो वो इतिहास का सबसे जटिल, सबसे अकेला, और शायद जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था.

फिर भी एक सवाल कायम है. अगर उसने इजरायल को इजिप्ट के हमले की सूचना देकर लाखों जान बचाई, तो क्या सैकड़ों मौतें माफ हो जाती हैं, जो देर से सूचना देने के कारण हुई?

जासूसी के जलवे

युद्ध के बाद के मारवान की जिंदगी एक paradox थी. काहिरा में वो राष्ट्रीय नायक था. लंदन में वो अरबपति था और तेल अवीव में- एक लाख डॉलर के बोनस का हकदार. एक ही आदमी. तीन अलग-अलग पहचान और हर पहचान में एक अलग सच. लेकिन 2002 में एक इजरायली इतिहासकार ने एक अखबार में उसका नाम उजागर कर दिया. 'एंजल' का नकाब उतर गया, उसकी दुनिया बदल गई.

27 जून 2007, मौत का रहस्य

वो जानता था- उसकी डायरी में वो राज थे जो दो देशों की सरकारें दफ्न रखना चाहती थीं. 27 जून 2007 को उसकी डायरी गायब हो गई. और वो खुद पांचवीं मंजिल से नीचे आ गिरा.

हत्या? आत्महत्या? हादसा?

तीन थ्योरी, तीनों में शक और किसी में सबूत नहीं

थ्योरी 1- मोसाद ने उसे खत्म किया, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था.

थ्योरी 2- इजिप्ट ने उसे मरवाया, ताकि राज दफ्न हो जाए.

थ्योरी 3- डायरी गायब होने के बाद वो खुद टूट चुका था.

पत्नी मोना का इशारा मोसाद की तरफ था. लंदन कोर्ट ने 2010 में जांच पूरी की और कोई जवाब नहीं दिया. सच्चाई 5th floor की बालकनी से गिरकर हमेशा के लिए मिट गई.

जासूसी की दुनिया में कहा जाता है- 'पुरस्कार गुप्त होते हैं और सजाएं सार्वजनिक.' लेकिन अशरफ मारवान के मामले में पुरस्कार भी सार्वजनिक था और मौत भी.

उस दिन-न डायरी मिली. न मारवान जिंदा बचा और सबसे बड़ा सवाल वो डायरी, जिसमें कई राज दफ्न थे आज किसके पास है?

अगर वो डबल एजेंट था तो उसने दोनों देशों को धोखा दिया और अगर नहीं तो दोनों ने उसे मौत दी. जानकारों का दावा यह भी है कि मारवान सिर्फ दो नहीं, पांच देशों- मिस्र, इजरायल, इटली, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था. अगर यह बात सच है तो वह महज जासूस नहीं था. वो एक जासूसी साम्राज्य था.

1973 में एक जासूस ने जो खेल खेला था. वो आज कोई नहीं खेल पा रहा. आज दुनिया अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने में नाकाम है. क्योंकि शांति के लिए कोई पाकिस्तान जैसा फर्जी बिचौलिया नहीं, बल्कि एंजल बनना पड़ता है और फिलहाल तो कोई भी ‘एंजेल’ बनने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है.

अशरफ मारवान- देवदूत थे या गद्दार? दो दशकों बाद भी इतिहास इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है.

दरअसल, जासूसी की दुनिया में 'सच' जैसा कुछ नहीं होता, बस नजरिया होता है. ये नजरिया हमेशा महंगा पड़ता है. अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं मारवान एक डबल एजेंट थे? हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इस पर आपकी राय क्या है. हालांकि ये तो सच है वो हीरो था बस ये तय नहीं हो पाया किसका?