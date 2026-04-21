ईरान-US की जंग के बीच होर्मुज में 'तीसरे खिलाड़ी' की एंट्री; जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के नाम पर शुरू हुई बड़ी लूट

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज में जालसाजों ने जहाजों से सुरक्षित रास्ता दिलाने के नाम पर क्रिप्टोकरेंसी में वसूली शुरू कर दी है. ठगों ने फर्जी 'ईरानी अधिकारी' बनकर वैश्विक तेल मार्ग पर एक नया 'डिजिटल संकट' खड़ा कर दिया है, जिससे हजारों नाविकों और व्यापार की सुरक्षा खतरे में है.
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दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक Strait of Hormuz इन दिनों भारी तनाव में है. यूएस और ईरान के बीच बढ़ते विवाद ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना दिया है. हाल ही में एक नाजुक सीजफायर हुआ था, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं. इस समुद्री मार्ग से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी गुजरता है. ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है.
इस तनाव के बीच अब एक नया खतरा सामने आया है- क्रिप्टो स्कैम. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेज रहे हैं. इन मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अगर कंपनियां बिटकॉइन या Tether में भुगतान करेंगी, तो उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा. लेकिन असलियत में ये पूरी तरह से फर्जी है. ठग इस अनिश्चित माहौल का फायदा उठाकर कंपनियों को गुमराह कर रहे हैं.
स्थिति इसलिए और जटिल हो गई है क्योंकि यूएस ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा रखा है, जबकि ईरान समय-समय पर इस समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगाता और हटाता रहा है. इसी बीच, ईरान ने जहाजों से टोल वसूलने का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे उसका इस रूट पर कंट्रोल और मजबूत हो जाता है. ऐसे माहौल में असली और नकली सूचनाओं के बीच फर्क करना और मुश्किल हो गया है.
ग्रीस की एक समुद्री रिस्क मैनेजमेंट कंपनी MARISKS ने इस स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है. कंपनी के मुताबिक, ये मैसेज असली ईरानी चैनलों से नहीं भेजे गए हैं. इन फर्जी मैसेज में कहा जाता है कि जहाज को पहले “Iranian Security Services” द्वारा जांचा जाएगा और फिर क्रिप्टो में फीस देने के बाद ही उसे सुरक्षित रास्ता मिलेगा. यह पूरी प्रक्रिया सुनने में असली लगती है, लेकिन यह एक जाल है.
इस समय खाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों जहाज और करीब 20,000 नाविक फंसे हुए हैं. सीमित आधिकारिक जानकारी और बढ़ते सैन्य खतरे के बीच शिपिंग कंपनियां न सिर्फ फिजिकल बल्कि डिजिटल खतरे का भी सामना कर रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि एक जहाज पर हमला हुआ, जो शायद ऐसे ही फर्जी दावों के झांसे में आ गया था. हालांकि इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है.
इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया है कि संघर्ष वाले इलाकों में गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है. जब एक अहम समुद्री रास्ते पर नियंत्रण को लेकर विवाद होता है, तो ऐसे स्कैम और भी बढ़ जाते हैं. इसलिए कंपनियों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी अनजान मैसेज या पेमेंट डिमांड पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक चैनलों से मिली जानकारी पर ही कार्रवाई करें.