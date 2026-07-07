/अब क्या हो गया? ईरान ने अचानक होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर दाग दीं मिसाइलें, गहराया बड़ा संकट

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे दो कॉमर्शियल शिप पर एक के बाद एक करके लगातार दो मिसाइलें दागीं. इस हमले में दोनों जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी चालक दल के सदस्य के हताहत होने की सूचना नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल हमले के कारण जहाजों को काफी नुकसान पहु्ंचा.



हालांकि जहाजों पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले के समय जहाज किस देश के थे और वे कौन-सा सामान लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है. खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है. ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.