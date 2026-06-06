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ईरान में घुसी अमेरिकी सेना! 4 सुसाइड ड्रोन ढेर करने के बाद रडार ठिकानों को किया तबाह, दहल उठा गोरुक और केशम आईलैंड

Strait Of Hormuz: रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ है. अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने समुद्री जहाजों के लिए खतरा बने ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए. इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने पलटवार करते हुए ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित तटीय निगरानी रडार ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:51 AM IST
ईरान में घुसी अमेरिकी सेना! 4 सुसाइड ड्रोन ढेर करने के बाद रडार ठिकानों को किया तबाह, दहल उठा गोरुक और केशम आईलैंड
Image Credit: Strait of Hormuz Tension

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