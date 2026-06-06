/ईरान में घुसी अमेरिकी सेना! 4 सुसाइड ड्रोन ढेर करने के बाद रडार ठिकानों को किया तबाह, दहल उठा गोरुक और केशम आईलैंड

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे अहम और संवेदनशील समुद्री रास्ते 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत हो गई है. अमेरिकी सेना ने ईरान के चार घातक 'वन-वे अटैक ड्रोन' (सुसाइड ड्रोन) को हवा में ही मार गिराने के बाद, पलटवार करते हुए ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. इस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, ईरान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट की ओर चार वन-वे अटैक ड्रोन भेजे गए थे. अमेरिकी खुफिया और सैन्य तंत्र ने इन्हें समय रहते ट्रैक कर लिया. सेना का साफ कहना था कि ये ड्रोन दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग में समुद्री यातायात के लिए तत्काल और बड़ा खतरा पैदा कर रहे थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक्शन लिया और चारों ईरानी ड्रोन को बीच समुद्र में ही ढेर कर दिया.
ड्रोन को रोकने के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने सिर्फ सुरक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय आक्रामक रुख अख्तियार किया. CENTCOM के बलों ने ईरान के भीतर घुसकर 'गोरुक' और 'केशम द्वीप' पर स्थित ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों को सीधे निशाना बनाया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया.
CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए लिखा कि CENTCOM की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के चार वन-वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है. इसके तुरंत बाद, आगे होने वाले संभावित हमलों से बचाव और इलाके में नेविगेशन (जहाजों की आवाजाही) की आजादी की रक्षा के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर ईरान के रडार ठिकानों पर हमले किए गए. अमेरिकी सेना ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि वह पूरी तरह सतर्क है और आत्मरक्षा में ईरान की इस अनुचित आक्रामकता का करारा जवाब देना जारी रखेगी.
इस अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरानी मीडिया ने भी इस रणनीतिक जलमार्ग के पास भारी सैन्य गतिविधियों की पुष्टि की थी. ईरान की मीडिया एजेंसी के मुताबिक, ईरानी सेना ने इस संकरे जलमार्ग के पास पानी में कई चेतावनी वाले शॉट (Warning Shots) चलाए थे. माना जा रहा है कि ईरान ने ये कदम इलाके में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की बदलती पोजीशन के जवाब में उठाया था, जो बाद में एक बड़े टकराव में बदल गया.
होर्मुज स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 'एनर्जी चोकपॉइंट' (ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग) है. दुनिया के कुल तेल और गैस निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. यही वजह है कि यहां होने वाली मामूली सी सैन्य हरकत पर भी पूरी दुनिया और ग्लोबल शेयर मार्केट की सांसें अटक जाती हैं. वाशिंगटन और तेहरान के बीच लंबे समय से जारी कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, इस ताजा सैन्य टकराव ने साफ कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है और यह कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है.