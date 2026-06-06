/ईरान में घुसी अमेरिकी सेना! 4 सुसाइड ड्रोन ढेर करने के बाद रडार ठिकानों को किया तबाह, दहल उठा गोरुक और केशम आईलैंड

होर्मुज स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 'एनर्जी चोकपॉइंट' (ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग) है. दुनिया के कुल तेल और गैस निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. यही वजह है कि यहां होने वाली मामूली सी सैन्य हरकत पर भी पूरी दुनिया और ग्लोबल शेयर मार्केट की सांसें अटक जाती हैं. वाशिंगटन और तेहरान के बीच लंबे समय से जारी कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, इस ताजा सैन्य टकराव ने साफ कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है और यह कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है.