/Explainer: जंग की कीमत चुका रहा समुद्र! होर्मुज स्ट्रेट में 3 लाख लीटर से ज्यादा फैला तेल, तबाही का खतरा देख ईरान ने दी दुहाई

Hormuz Strait Oil Spill: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऑयल सप्लाई में जहां पहले से ही बाधा रही है, तो वहीं अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक और चिंताजनक खुलासा किया है. बता दें कि केशम आईलैंड के पास समुद्र और तट पर तेल फैल गया है. इसको लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर होने वाली किसी भी व्यवस्था में पर्यावरण सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए.
समुद्र तट पर तेल फैलने से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है. शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि एक बल्क कैरियर जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है, जो समुद्र के आसपास और तट के कई हिस्सों में दिखा है. इसको लेकर बघई ने कहा कि होर्मुज से लेकर जहाज चलाने और बिजनेस करने वाले सभी को पर्यावरण की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित है. यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है.
'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल रिसाव 3 अगस्त 2026 को ओमान के वॉटर एरिया में एक जहाज पर हुए हमले के चलते हुआ था. इसके एक हफ्ते बाद पायनियर मालवाहक पोत से हुआ यह लीकेज पूरे होर्मुज स्ट्रेट के बड़े इलाके में फैल गया. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह लीकेज केशम के आसपास की वाइल्डलाइफ, वहां के इकोसिस्टम और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए बड़ा खतरा है. खासतौर से उनके लिए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ हैबिटेट और लुप्त होने जा रहे हॉक्सबिल कछुओं के घोंसले बनाने की जगह है.
Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says environmental protections must form an integral part of any future arrangement governing the Strait of Hormuz, citing recent oil pollution along the shores of Qeshm Island.
Baghaei said preliminary evidence points to a… pic.twitter.com/B5INweyOSp
— Tabz (@TabzLIVE) August 12, 2026
ईरानी मीडिया ने रिसाव का मुख्य सोर्स विदेशी मालवाहक जहाज बताया है.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि कई सालों से प्रदूषण और सैन्य गतिविधियों के चलते ईरान के समुद्री तटों को अबतक खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा है. केशम द्वीप के पास तेल प्रदूषण समुद्र और तट के 3 हिस्सों में मिला है. शुरुआत में इसका कारण विदेशी मालवाहक जहाज बताया गया था. हालांकि, अबतक इस बल्क कैरियर की राष्ट्रीयता की जानकारी सामने नहीं आई है. तेल फैलने की मात्रा और इसके कारण की अभी जांच चल रही है. ईरान ने इस जहाज पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से मना किया है, लेकिन शिपिंग एनालिस्ट का कहना है कि 3 अगस्त 2026 को हुए मिनोअन पायनियर हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है.
समुद्री खुफिया कंपनी 'केप्लर' के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 के अंत में अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जहाजों पर 67 हमले हुए हैं.
केशम आईलैंड होर्मुज स्ट्रेट के उत्तरी किनारे पर स्थित है. यह ईरानी सेना के लिए अहम स्ट्रैटजिक पॉइंट है और अमेरिका ने भी यहां पर कई हमले किए हैं. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, पिछले महीने हुए हमले में यहां 3 लोगों की मौत हुई थी.
'BBC' के मुताबिक, बीते 10 अगस 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहां 300 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में तेल का रिसाव हुआ है, जो तकरीबन 40,00 से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड्स के आकार का है. 'स्काईट्रूथ' के CEO जॉन एमोस का अनुमान है कि यह रिसाव 100,000 अमेरिकी गैलन (380,000 लीटर) से कहीं ज्यादा तेल का है.
'साउथैंप्ट यूनिवर्सिटी' के एनर्जी और इन्वायरमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर कीवन होसैनी ने केशम द्वीप पर हो रहे प्रदूषण को बेहद चिंताजनक बताया है. उन्होंने कहा कि तेल का नुकसान पर्यावरण और इकोसिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. समुद्र में तेल फैलने से न केवल मछलियों और पानी, बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है.
बघई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से कई देशों के जहाज गुजरते हैं. यह रास्ता कई देशों को लाभ पहुंचाता है. ऐसे में अगर समुद्र और तट को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वालों को केवल कारोबार ही नहीं, बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा.