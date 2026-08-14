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Explainer: जंग की कीमत चुका रहा समुद्र! होर्मुज स्ट्रेट में 3 लाख लीटर से ज्यादा फैला तेल, तबाही का खतरा देख ईरान ने दी दुहाई


Oil Spill In Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में हो रही जंग ने एक तरफ जहां दुनियाभर में ऑयल सप्लाई पर बाधा डाली है, तो वहीं जंग के चलते जहाजों पर हो रहे हमलों ने समुद्र को भी काफी नुकसना पहुंचाया है. बताया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर केशम आईलैंड के पास समुद्र तट पर बड़े स्तर में तेल का रिसाव हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 14, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:37 PM IST
Explainer: जंग की कीमत चुका रहा समुद्र! होर्मुज स्ट्रेट में 3 लाख लीटर से ज्यादा फैला तेल, तबाही का खतरा देख ईरान ने दी दुहाई
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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