/Explainer: जंग की कीमत चुका रहा समुद्र! होर्मुज स्ट्रेट में 3 लाख लीटर से ज्यादा फैला तेल, तबाही का खतरा देख ईरान ने दी दुहाई

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि कई सालों से प्रदूषण और सैन्य गतिविधियों के चलते ईरान के समुद्री तटों को अबतक खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा है. केशम द्वीप के पास तेल प्रदूषण समुद्र और तट के 3 हिस्सों में मिला है. शुरुआत में इसका कारण विदेशी मालवाहक जहाज बताया गया था. हालांकि, अबतक इस बल्क कैरियर की राष्ट्रीयता की जानकारी सामने नहीं आई है. तेल फैलने की मात्रा और इसके कारण की अभी जांच चल रही है. ईरान ने इस जहाज पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से मना किया है, लेकिन शिपिंग एनालिस्ट का कहना है कि 3 अगस्त 2026 को हुए मिनोअन पायनियर हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है.