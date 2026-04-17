आ गई दुनिया को राहत देने वाली खबर, 49 वें दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोला गया, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान

Seyed Abbas Araghchi onStrait of Hormuz: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दुनिया के सभी कारोबारी जहाजों के लिए खोल देने यानी फ्री करने का ऐलान किया है. अराघची ने ये भी कहा, 'लेबनान में हुए युद्धविराम के मद्देनजर, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए युद्धविराम की शेष अवधि के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है. अब यहां से किसी भी देश के कारोबारी समुद्री जहाज और टैंकर बेरोकटोक और सुरक्षित जा सकेंगे. ईरान के बंदरगाह और समुद्री रास्तों पर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा.'

पूरी तरह खुला Strait Of Hormuz

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान से अच्छी खबर आई है. ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट शेयर करके ये खुशखबरी दी है कि Strait Of Hormuz को कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. Add Zee News as a Preferred Source — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

ईरान की शर्त

अराघची ये भी कहा कि जब तक लेबनान में सीजफायर रहेगा, तब तक Strait Of Hormuz सभी कमर्सियल जहाजों के लिए खुला रहेगा, जिससे दुनिया में पेट्रोलियम और बाकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन मजबूत होगी.

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गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट एक मार्च से बंद था, सिर्फ ईरान की इजाजत लेकर बीच-बीच में कुछ देशों के जहाज वहां से निकल रहे थे. 49वें दिन ये खुशखबरी आई है कि होर्मुज को फिलहाल सबके लिए खोल दिया गया है. ट्रंप ने दबाव बनाया था कि उसके युद्धपोत ईरान की नैया डुबों देंगे, ईरान ने कहा था कि ये गलती मत करना हम भयानक पलटवार करने में हिचकिचाएंगे नहीं. खासकर उस दिन जब ट्रंप ने कहा था- 'ईरानी सभ्यता खत्म हो सकती है'. उसके बाद ईरान ने बेहद कड़ा जवाब दिया था. भारत के नंदा देवी, शिवालिक समेत कई तेल और गैस के टैंकर ईरान के साथ समन्वय बिठाकर एकदम सुरक्षित भारत ले आए गए थे.