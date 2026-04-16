जिस मलक्का पर पड़ी ट्रंप की नजर, वहां पहले से ही है भारत का 'आंवला' कनेक्शन; क्या है इसके नाम का इतिहास?

Strait of Malacca: पश्चिम एशिया की जंग के बीच अब मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca)एक बार फिर जियोपॉलिटिकल चर्चा का विषय बन गया है. होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका-इंडोनेशनया के बीच हुए रक्षा समझौते ने इन अटकलों पर जोर दिया है कि वाशिंगटन अपनी रणनीतिक दृष्टि पूर्व की तरफ बढ़ा रहा है. बता दें कि होर्मुज की तरह ही मलक्का जलडमरूमध्य से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कोयला और पाम ऑयल जैसी चीजें सप्लाई होती हैं. बता दें कि इस समुद्री मार्ग से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है.

भारतीय उपमहाद्वीप के एक पेड़ से जुड़ा नाम

दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक मलक्का जलडमरूमध्य का नाम भारतीय उपमहाद्वीप के एक पेड़ जुड़ा है. इस पेड़ का नाम आंवला है. लगभग 900 किलोमीटर तक फैला मलक्का जलडमरूमध्य मलय पेनिंसुला को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है. यह अपने सबसे संकरे जगह पर 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा हो जाता है. यही स्थिति इसके महत्व और संवेदनशीलता को दर्शाती है. यह समुद्री मार्ग अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है.

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आंवले के नाम पर बसाया कस्बा

मलक्का जलडमरूमध्य के नाम की बात करें तो माना जाता है कि 1400 ईस्वी के आसपास इंडोनेशिया में स्थित सुमात्रा के राजकुमार परमेश्वर ने इस जगह पर मलक्का साम्राज्य की स्थापना की. एक बार वह नदी में शिकार करने के बाद एक आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके. इस दौरान उन्होंने उसी जगह पर नया कस्बा बनाने की सोची, जिसका नाम उन्होंने मलक्का (Melaka) रखा. आगे चलकर मलक्का एक प्रसिद्ध जलमार्ग का नाम बना. बता दें कि आंवले को संस्कृत में आमलक और आमलकी भी कहा जाता है.

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भारतीय संस्कृति में आंवले का महत्व

इस कहानी में आंवले के पेड़ की उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप और साउथ ईस्ट एशिया के बीच सदियों पुराने और गहरे संबंधों को उजागर करता है. आंवला का पेड़ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. यह पारंपरिक भोजन, अनुष्ठानों और चिकित्सा में इस्तेमाल होता है. विटामिन C से भरपूर आंवले के फल को आयुर्वेद में लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है. साउथ ईस्ट एशिया में एक बस्ती को नाम देने के लिए आंवले का इस्तेमाल करना यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में हिंद महासागर के पार सांस्कृतिक आदान-प्रदान चरम पर था.