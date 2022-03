ऑस्ट्रेलिया में मिला एलियन जैसी शक्ल वाला अजीब प्राणी, देखें वीडियो

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी में भारी बारिश के बीच एक अजीब सा प्राणी (Strange-Looking Creature) चर्चा का विषय बना हुआ है. सड़क किनारे मिला ये जीव एलियन (Alien) की शक्ल का है. लोग इसके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, अब तक एलियन की शक्ल वाले इस प्राणी की पहचान नहीं हो पाई है.

जीव में कोई हलचल नहीं

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, सिडनी में रहने वाले हैरी हेस (Harry Hayes) को जॉगिंग के दौरान सड़क किनारे एक अजीब प्राणी नजर आया था, जिसका फेस एलियन जैसा है. हैरी ने एक डंडी से उस जीव को हिलाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं दी. लिहाजा, माना जा रहा है कि वो जीवित नहीं है.

ये भी पढ़ें -1989 के बाद इजराइल में पहली बार सामने आया पोलियो का मामला

‘ये एलियन भी हो सकता है’

हैरी ने कहा, 'मेरे ख्याल से ये किसी प्रकार का भ्रूण है, लेकिन कोरोना, तृतीय विश्व युद्ध की आहट और सिडनी में आई बाढ़ को देखकर लगता है कि ये एलियन भी हो सकता है'. एकैडेमिक तौर पर इस अजीब प्राणी की पहचान करने में कोई सक्षम नहीं हो पाया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहा है. अधिकांश इलाकों में बिजली गुल है और लोग बचने के लिए दूसरे स्थानों का रुख कर रहे हैं.

एक्सपर्ट्स ने शुरू किया शोध

सिडनी विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (University of Sydney and University of New South Wales) के एक्सपर्ट्स ने इस जीव पर शोध शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक उसकी पहचान को लेकर कोई सफलता नहीं मिल सकी है. वहीं, सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे सड़े हुआ मांस का टुकड़ा बताया है, तो कुछ जीव को एलियन करार दे रहे हैं.