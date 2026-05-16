तबाही का LIVE वीडियो: मेक्सिको से उठा वो बवंडर, जिसने अमेरिका के दो राज्यों को बना दिया 'बारूद का ढेर'

अमेरिका के नेब्रास्का में छोटे से शहर लायंस में 15 मई 2026 की रात लोगों ने ऐसा नजारा देखा, जिसे शायद वे लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे. देर रात अचानक मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया. आसमान में घने काले बादल तेजी से घूमने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका किसी आपदा फिल्म के दृश्य जैसा लगने लगा. मौसम विशेषज्ञ और स्वतंत्र स्टॉर्म ट्रैकर मैक्स वेलॉसिटी उस वक्त तूफान की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे थे. उन्होंने जैसे ही कैमरा शुरू किया, अगले कुछ सेकंड में जो तस्वीरें कैद हुईं, वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं.

करीब 26 सेकंड के उस वीडियो में आसमान के बीचो-बीच एक विशाल घूमता हुआ बादल साफ दिखाई देता है. बादलों के भीतर लगातार बिजली कौंध रही थी, जिससे पूरा दृश्य और भी डरावना लग रहा था. वीडियो देखने वाले कई लोगों को पहले लगा कि यह कोई एडिटेड क्लिप या टाइमलैप्स फुटेज होगी, लेकिन मैक्स वेलॉसिटी ने साफ किया कि यह सब रियल टाइम में रिकॉर्ड हुआ था. यानी आसमान में बिजली की लगातार चमक और बादलों की तेज हलचल वास्तव में उसी रफ्तार से हो रही थी, जैसी वीडियो में दिखाई दे रही है.

कुछ ही मिनटों में भयावाह हो गया तूफान

स्थानीय लोगों के मुताबिक, तूफान शुरू होने के कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं और बिजली की आवाज से माहौल बेहद भयावह हो गया था. कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान का यह दुर्लभ दृश्य देखने लगे, जबकि कुछ ने इसे अब तक का सबसे डरावना मौसम अनुभव बताया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे 'धरती पर उतरा प्रलय' कहा, तो कुछ ने लिखा कि ऐसा दृश्य उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के सुपरसेल तूफानों में बादलों के भीतर लगातार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी तीव्रता वाला दृश्य बेहद कम रिकॉर्ड होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

THIS IS NOT A TIMELAPSE!!! This is a CRAZY storm in Lyons, Nebraska, right now! @WxScholl @WxFront pic.twitter.com/p5scRDmVcF Max Velocity (@MaxVelocityWX) May 16, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो देखने वाले कई लोगों को पहले लगा कि यह कोई एडिटेड क्लिप या टाइमलैप्स फुटेज होगी, लेकिन मैक्स वेलॉसिटी ने साफ किया कि यह सब रियल टाइम में रिकॉर्ड हुआ था. यानी आसमान में बिजली की लगातार चमक और बादलों की तेज हलचल वास्तव में उसी रफ्तार से हो रही थी, जैसी वीडियो में दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, तूफान शुरू होने के कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं और बिजली की आवाज से माहौल बेहद भयावह हो गया था. कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान का यह दुर्लभ दृश्य देखने लगे, जबकि कुछ ने इसे अब तक का सबसे डरावना मौसम अनुभव बताया.

तूफान में क्यों लगातार दिखाई दे रही थी बिजली?

ये ऐसी तेज हवा की धाराएं होती हैं जो जमीन से सीधे ऊपर की ओर उठती हैं और इनकी रफ्तार 50 से 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. जब ये हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, तो बादलों के भीतर मौजूद बर्फीले कण आपस में जोरदार तरीके से टकराने लगते हैं. इन्हीं टक्करों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, जो बाद में बिजली गिरने की वजह बनता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तूफान में लगातार दिख रही बिजली उसी असामान्य ऊर्जा का नतीजा थी.

ऐसे बादलों को क्या कहा जाता है?

अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में आए भीषण तूफान के दौरान आसमान में एक बेहद डरावना नजारा देखने को मिला. तूफान के निचले हिस्से में फैला विशाल काला बादल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. मौसम वैज्ञानिक इस तरह के बादल को ‘शेल्फ क्लाउड’ कहते हैं. यह तब बनता है, जब बारिश के कारण ठंडी हुई हवा तेज रफ्तार से जमीन के करीब फैलती है और सामने मौजूद गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेल देती है. इसी टकराव से वातावरण में लगातार नई ऊर्जा पैदा होती रहती है, जिससे तूफान लंबे समय तक सक्रिय बना रहता है. यह खतरनाक मौसम सिर्फ नेब्रास्का तक सीमित नहीं रहा. कुछ ही देर में इसका असर पड़ोसी राज्य आयोवा में भी दिखाई देने लगा.

स्टॉर्म प्रिडिक्शन सेंटर ने पहले ही जारी किया था अलर्ट

अमेरिका के मौसम विभाग के स्टॉर्म प्रिडिक्शन सेंटर ने पहले ही आयोवा के बड़े इलाके के लिए ‘एनहैंस्ड रिस्क’ यानी लेवल-3 अलर्ट जारी कर दिया था. अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि मौसम अचानक बेहद खतरनाक रूप ले सकता है. लोगों को तेज और नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं, बड़े आकार के ओलों और कई जगह टॉरनेडो आने की चेतावनी दी गई थी. उस रात दिखे दोनों तूफान असल में एक ही विशाल मौसम प्रणाली का हिस्सा थे, जिसे ‘मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम’ (MCS) कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो यह ऐसी स्थिति होती है, जब कई शक्तिशाली गरज वाले बादल आपस में जुड़कर एक बेहद बड़ा और संगठित तूफानी ढांचा बना लेते हैं. यही वजह थी कि तूफान ने इतनी तेजी और ताकत दिखाई.

यह भी पढ़ेंः 'हम आपके खिलाफ वो करते हैं, जो आपको पता भी नहीं', ट्रंप ने जिनपिंग के सामने खोला राज