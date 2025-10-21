Advertisement
Shamkhani Daughter Wedding: स्ट्रैपलेस ड्रेस, खुला सिर...कट्टर मुस्लिम मुल्क में उड़ीं इस्लाम के नियमों की धज्जियां; खामेनेई के सहयोगी की बेटी की शादी का वीडियो वायरल

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से कौन वाकिफ नहीं है. उनका हर हुक्म शिया देश में पत्थर की लकीर है. लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनने की होड़ में शामिल ईरान की अब फजीहत उसके मुल्क में ही हो रही है.

Oct 21, 2025
Shamkhani Daughter Wedding: स्ट्रैपलेस ड्रेस, खुला सिर...कट्टर मुस्लिम मुल्क में उड़ीं इस्लाम के नियमों की धज्जियां; खामेनेई के सहयोगी की बेटी की शादी का वीडियो वायरल

Iran Leader Daughter Wedding: ईरान की पहचान एक बेहद कट्टर इस्लामिक देश के तौर पर रही है. यह वही मुल्क है, जहां हिजाब सही से ना पहनने को लेकर 22 साल की महसा अमीनी को ईरान की मोरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी. अब उसी ईरान से ऐसी वीडियो बाहर आई है, जिसने देश के लाखों लोगों को गुस्से से भर दिया है. 

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से कौन वाकिफ नहीं है. उनका हर हुक्म शिया देश में पत्थर की लकीर है. लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनने की होड़ में शामिल ईरान की अब फजीहत उसके मुल्क में ही हो रही है. दरअसल खामेनेई के एक बेहद करीबी सहयोगी की बेटी की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो साल 2024 का है. 

बेटी की शादी का वीडियो वायरल

अली शमखानी ईरान के सबसे वरिष्ठ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर होने के साथ-साथ खामेनेई के विश्वासपात्र हैं. शमखानी की बेटी की शादी जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वह अपनी शादी में स्ट्रैपलेस गाउन पहने नजर आ रही हैं. अब ईरान में इसी दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूं तो ईरानी महिलाओं को इस्लाम के सख्त नियम मानने का फरमान सुनाया जाता है तो दूसरी ओर शमखानी की बेटी की शादी में इस्लामिक मुल्क के सारे नियम-कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं. 

दरअसल शमखानी वही शख्स हैं, जो महिलाओं और लड़कियों पर सख्त इस्लामिक नियम थोपने की वकालत करते हैं. साल 2022 में शामखानी ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगुआई की थी. उस वक्त हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं और अपना हिजाब जला रही थीं.

वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल इस पुरानी क्लिप में एडमिरल शामखानी अपनी बेटी के साथ एक गलियारे से होते हुए तेहरान के आलीशान एस्पिनास पैलेस होटल के मैरिज हॉल में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं. उनकी बेटी फतेमेह एक लो-कट, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहने हुए हैं और उनके सिर पर लगभग पारदर्शी घूंघट है जिसने मुश्किल से ही उन्हें ढक रखा है. 

शमखानी की पत्नी भी इसी तरह का एक खुला नीला लेस वाला इवनिंग गाउन पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके पीछे और बगलें खुली हैं. उन्होंने सिर पर स्कार्फ भी नहीं पहना है. वीडियो में कई अन्य महिलाएं भी बिना हिजाब के दिखाई दे रही हैं.

वीडियो पर हो रहा बवाल

वेस्टर्न स्टाइल वाली इस शादी का वीडियो वायरल होने के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं. दुल्हन और उसकी मां के कपड़ों को देखकर उनका गुस्सा जाहिर है क्योंकि ईरान में हिजाब महिलाओं के लिए अनिवार्य है. लोग इसे अब अली खामेनेई के शासन का दोहरा रवैया बता रहे हैं. ईरान से निर्वासित एक्टिविस्ट मसीह अलीनेजाद ने कहा, 'अली शमखानी की बेटी ने अपनी आलीशान शादी में स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी. जबकि ईरान में महिलाओं के बाल ही बाहर दिख जाएं तो उनको पीटा जाता है. युवा लोग तो शादी ही नहीं कर पाते.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

Iran Wedding video

