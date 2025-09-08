दुनिया वालों रूस पर लगाम लगाओ..पुतिन को ट्रंप का कोई खौफ नहीं! 800 ड्रोन, 13 मिसाइलों से यूक्रेन पर बरपाया कहर, टूट गए जेलेंस्की?
दुनिया वालों रूस पर लगाम लगाओ..पुतिन को ट्रंप का कोई खौफ नहीं! 800 ड्रोन, 13 मिसाइलों से यूक्रेन पर बरपाया कहर, टूट गए जेलेंस्की?

Zelenskyy calls for sanctions against Russia: ट्रंप ने बहुत कोशिश की रूस और यूक्रेन की जंग थम जाए, अमेरिका की धमकी के बीच पुतिन की सेना ने अपने मिशन को जारी रखा. हालात यह है कि पुतिन की सेना को किसी का खौफ नहीं, रूस ने 800 ड्रोन और 13 मिसाइलों से यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला करके पूरी दुनिया को डरा दिया है. अब इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से रूस पर सख्त प्रतिबंधों की मांग की. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 08, 2025, 08:17 AM IST
Russia Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की गुहार लगाई है.शनिवार रात रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलों से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इस हमले ने कीव सहित कई शहरों को हिलाकर रख दिया.जेलेंस्की ने दुनिया से कहा, “बयानों से काम नहीं चलेगा, रूस को सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाएं.”

'रूस और भी बेशर्मी से यूक्रेन पर हमले कर रहा'
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शनिवार रात यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा किए गए सबसे बड़े हवाई हमले के बाद, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है है. X पर कई पोस्टों में जेलेंस्की ने कहा कि राज्य के नेताओं और संस्थानों के बयानों के साथ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जैसे "रूस और रूस से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध", जिसका सुझाव उन्होंने रूस के साथ टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से दिया है. उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि आज हमने इस हमले पर अपने सहयोगियों की व्यापक प्रतिक्रिया देखी. स्पष्ट रूप से रूस और भी बेशर्मी से यूक्रेन पर हमले करने की कोशिश कर रहा है. यह एक स्पष्ट संकेत है कि पुतिन दुनिया की परीक्षा ले रहे हैं - क्या वे इसे स्वीकार करेंगे या बर्दाश्त करेंगे."

जेलेंस्की की दुनिया से अपील
जेलेंस्की ने X पर लिखा, “रूस यूक्रेन को दर्द देना चाहता है.यह पुतिन का दुनिया को इम्तिहान है कि क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे.” उन्होंने मांग की कि रूस और उससे जुड़े लोगों पर सख्त प्रतिबंध, कड़े टैरिफ और व्यापारिक पाबंदियां लगाई जाएं.उन्होंने कहा, “रूस को उसका नुकसान महसूस होना चाहिए.” 

800 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला
रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला बोला, जिसमें कीव का एक सरकारी भवन पहली बार निशाना बना.हमले में एक नवजात शिशु समेत दो लोगों की जान चली गई.कीव में 11 घंटे तक हवाई हमले का अलर्ट रहा. जेलेंस्की ने बताया कि कई ड्रोन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हुए.कीव में मंत्रिमंडल भवन की ऊपरी मंजिलों में आग लग गई.

पुतिन की हठधर्मी
जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन शांति वार्ता से भाग रहे हैं.“वह सीजफायर या नेताओं की बैठक नहीं चाहते.इसलिए रूस को ईंधन संकट और आर्थिक परेशानियों का जवाब देना होगा.” यूक्रेन अपनी लंबी दूरी की हथियार क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है.

ट्रंप की प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा, “हां, मैं रूस पर और प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं.” हालांकि, पुतिन पर इसका कितना असर होगा, यह सवाल बना हुआ है.रूस ने पहले ही पश्चिमी देशों की शांति सेना को “वैध निशाना” बताया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है.

यूक्रेन में तबाही का मंजर
हमले का असर कीव तक सीमित नहीं रहा.जपोरिझिया में 20 से ज्यादा घर और एक किंडरगार्टन तबाह हो गए.क्रिवी रिह में गोदाम जलकर खाक हो गए.सूमी और चेर्निहिव में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि ओडेसा में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा.आपातकालीन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं.

दुनिया को चुनौती
जेलेंस्की ने कहा कि रूस का यह हमला दुनिया को चुनौती है.“पुतिन देखना चाहता है कि दुनिया उसकी बर्बरता को कितना बर्दाश्त करती है.” उन्होंने सहयोगी देशों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

russia ukraine war

