54 साल बाद इस ‌क्रिसमस पर कहां आ गया 'मौत का तूफान'? 'घर छोड़ो या मरो' के हालात, सड़कें कीचड़ में डूबीं, इमरजेंसी घोषित

Strong storm system In Los Angeles: कैलिफोर्निया में भयंकर तूफान ने जमकर तबाही मचा दी है. तेज हवाएं, बारिश और बर्फ़बारी से दो मौतें भी हो चुकी हैं. राइटवुड शहर में सड़कें मलबे से पट गईं, बिजली गुल है. तट पर 25 फ़ीट ऊंची लहरें और हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है. गवर्नर ने इमरजेंसी घोषित कर दी है. मौसम विभाग ने बताया है कि इस क्रिसमस पर 54 साल बाद इस तरह रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश हुई है. जानें पूरी खबर.

क्रिसमस पर प्रकृति का तांडव?

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया के लोग इस क्रिसमस कुछ अलग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था. एक तेज तूफान ने पूरे राज्य में बारिश, हवा और बर्फबारी का ऐसा कहर बरपाया है कि हर आदमी परेशान है. खासकर साउदर्न कैलिफोर्निया में हालात बदतर हो गए है. यह तूफान शुक्रवार तक कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अभी भी तट पर ऊंची लहरें, लॉस एंजिल्स के आसपास बाढ़ और सिएरा नेवादा में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है.

राइटवुड में मडस्लाइड का आतंक

लॉस एंजिल्स से करीब 130 किलोमीटर दूर राइटवुड नाम का छोटा पहाड़ी शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. यहां सिर्फ 5000 लोग रहते हैं, लेकिन गुरुवार को सड़कें कीचड़, पत्थर और मलबे से भर गईं. कई घरों में मिट्टी घुस आई, गाड़ियां दब गईं. बिजली गुल हो गई, तो लोग जेनरेटर पर चलने वाली कॉफी शॉप और गैस स्टेशन में इकट्ठा होकर समय काट रहे थे.

लोगों ने क्या बताई आपबीती?

एक स्थानीय महिला जिल जेंकिन्स ने कहा, “यह तो सच में पागलपन भरा क्रिसमस है.” उनका 13 साल का पोता हंटर लोपिकोलो बोला, “हमने कल लगभग घर खाली कर दिया था, क्योंकि पानी ने हमारे बैकयार्ड का हिस्सा बहा दिया. लेकिन हम रुक गए और क्रिसमस मनाया. मैंने नया स्नोबोर्ड और ई-बाइक गिफ्ट में पाई. रात भर मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में कार्ड गेम खेले.” एक और शख्स डेवी श्नाइडर ने बारिश में डेढ़ मील पैदल चलकर अपने दादाजी के घर से बिल्लियों को बचाया. उन्होंने कहा, “मुझे डर था कि वे जिंदा नहीं बचेंगी, लेकिन सब ठीक हैं, बस थोड़ा डरे हुए हैं.”

मौतें और इमरजेंसी

तूफान से कम से कम तीन मौतें हो चुकी हैं. सैन डिएगो में एक पेड़ गिरने से एक शख्स की जान गई, जबकि सैक्रामेंटो में एक शेरिफ डिप्टी की कार दुर्घटना तूफान से जुड़ी बताई जा रही है. गवर्नर गेविन न्यूसम ने छह काउंटी में इमरजेंसी घोषित कर दी है. फायरफाइटर्स पूरी तैयारी में हैं.

बारिश का रिकॉर्ड और आगे का खतरा

डाउनटाउन लॉस एंजिल्स में यह 54 साल का सबसे खराब क्रिसमस सीजन रहा. आमतौर पर इस मौसम में आधी से एक इंच बारिश होती है, लेकिन इस बार कई जगहों पर 4 से 8 इंच तक पानी बरसा, पहाड़ों में और ज्यादा. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में लहरें 25 फीट तक ऊंची हो सकती हैं. सिएरा में बर्फबारी से हिमस्खलन का डर है.लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरी न हो तो घर से न निकलें, खासकर पहाड़ी इलाकों में. तूफान कम हो रहा है, लेकिन सावधानी बरतें.