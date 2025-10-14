संघर्ष, दर्द, सब्र और बलिदान... कौन हैं वो 20 बंधक जिन्हें हमास ने छोड़ा, कैसे बने थे बंदी?

Israel Hamas Ceasefire: इजरायल और हमास के बीच जंग अब रुक गई है, लोग अपने-अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं. साथ ही जो लोग एक दूसरे के यहां कैदी बने हुए थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया है. समझौते के तहत सोमवार को हमास ने इजरायल के 20 जिंदा कैदियों को रिहा किया है. जो पिछले 2 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से इंतेजार, उम्मीद और कई तरह की परेशानियां झेलने के बाद अब अपने घर पहुंच गए हैं. ये सभी कैदी 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से गाजा में कैद थे और ये वापसी एक दर्दनाक दौर के खात्मे की निशानी है. इन सभी बंधकों के पास अपनी एक अलग कहानी है. चलिए जानते हैं.

मतन एंग्रेस्ट (22): नहल ओज मिलिट्री बेस पर तैनात थे जब हमले के दौरान उन्हें टैंक से घसीटकर ले जाया गया. उनकी अगवा होने की वीडियो उनके परिवार ने पिछले साल जारी की थी ताकि लोग उन्हें याद रखें. गाली और जिव बर्मन (28): कफर अजा किब्बुत्ज के जुड़वां भाई हैं जिन्हें साथ में अगवा किया गया. उनके बड़े भाई लिरान ने कहा था,'भले ही मेरे भाई लौट आएं, ये जख्म जिंदगीभर रहेंगे.' एलकाना बोहबोट (36): नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किए गए. वे भाग सकते थे लेकिन जख्मी लोगों की मदद करने रुके. मई में जारी एक वीडियो में वे बहुत कमजोर हालत में अपनी पत्नी और बच्चे को देखने की गुहार लगा रहे थे. रोम ब्रास्लाव्स्की (21): नोवा फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड थे. उन्होंने कई लोगों को बचाया, फिर खुद पकड़े गए. बाद में एक प्रचार वीडियो में वे बेहद परेशान दिखे. निमरोड कोहेन (20): इजरायली सेना में कॉर्पोरल थे. नीरिम किब्बुत्ज के पास तैनात थे जब हमला हुआ. उनके पिता ने कहा,'युद्धविराम की खबर वही पल थी जिसका हम दो साल से इंतजार कर रहे थे.' एरियल और डावी कुनियो (28 और 38): नीर ओज किब्बुत्ज से अगवा हुए. उनके परिवार के दूसरे सदस्य पहले ही रिहा हो चुके थे. उनके पिता लुइस कुनियो ने लिखा,'हमारे बच्चों के लिए ये दो साल सबसे कठिन रहे, वे हर दिन पूछते थे कि पापा कब आएंगे.' एव्यातर डेविड (24): नोवा फेस्टिवल से अगवा हुए. अगस्त में आए वीडियो में उन्होंने कहा था कि कई दिनों तक उन्हें खाना-पानी नहीं मिला. गाय गिलबोआ-दलाल (24): नोवा फेस्टिवल में अपने भाई गाल के साथ नाचते हुए पकड़े गए. गाल ने कहा था,'मैं हर दिन बस उसी के बारे में सोचता हूं.' मैक्सिम हेरकिन (37): रूस-इजराइल के नागरिक थे. डोनबास (यूक्रेन) में जन्मे और परिवार के इकलौते कमाने वाले थे. एतान हॉर्न (38): नीर ओज से अपने भाई याएर के साथ पकड़े गए. याएर फरवरी में रिहा हो चुके थे. सेगेव काल्फोन (27): नोवा से भागने की कोशिश में पकड़े गए. हमले से पहले तक वे परिवार से फोन पर थे. बार कुपरस्टीन (23): नोवा में बाउंसर थे, उन्होंने घायल लोगों की मदद के लिए रुकने का फैसला किया. ओमरी मिरन (48): नहल ओज में अपने घर से अगवा हुए. हमलावरों ने पड़ोसी से धोखे से दरवाजा खुलवाया. एतान मोर (25): नोवा में सुरक्षा गार्ड थे, दूसरों को बचाते-बचाते पकड़े गए. योसेफ-हाइम ओहाना (25): नोवा में घायल लोगों की मदद कर रहे थे जब अगवा हुए. एलोन ओहेल (24): नोवा से अगवा हुए. उनकी मां ने अगस्त में लिखा था कि एक दिन उनका बेटा फिर से पियानो बजाएगा. अविनातन ओर (32): अपनी गर्लफ्रेंड नोआ आर्गमानी के साथ पकड़े गए थे, जो पहले ही रिहा हो चुकी हैं. नोआ ने कहा था,'वो बहुत शांत लेकिन मज़बूत इंसान हैं.' मतन जांगाउकर (25): नीर ओज से अगवा हुए. उनकी मां ने हाल में लिखा था,'मैंने हर दिन यह सोचकर गुजारा कि आखिर वो पल कब आएगा जब मैं उसे फिर से गले लगाऊंगी.'

साथ ही जो 28 लोग जिंदा वापस नहीं लौट सके, उनके लिए अब पूरा इजराइल शोक मना रहा है. उन जन्मदिनों के लिए जो कभी मनाए नहीं गए, उन बच्चों के लिए जो बिना माता-पिता के बड़े हो रहे हैं. सोमवार को रिहा हुए हर बंधक के साथ एक दर्दनाक कहानी जुड़ी है. संघर्ष, बलिदान और उन परिवारों की हिम्मत की कहानी जिन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी.

बंधकों की कहानियां: