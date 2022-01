नई दिल्‍ली: एक मां ने जब फैमिली ग्रुप चैट में एक सवाल पूछ लिया तो उससे उनका बेटा इतना अपसेट हो गया कि उसने उसी ग्रुप पर लिख दिया कि अब वह स्‍कूल से कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा. इतना ही नहीं, बेटे ने इस पूरी घटना का वीड‍ियो बनाकर सोशल मीड‍िया पर अपलोड भी कर द‍िया.

छात्र ने मैसेज छोड़ा, कभी नहीं लौटेगा घर

Daily Star की खबर के अनुसार, एक छात्र ने अपने फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर जब ये मैसेज छोड़ा कि वह अभी कभी वापस घर नहीं लौटेगा तो घर में हड़कंप मच गया.

वीडियो में दिया ऐसा रिएक्‍शन

छात्र ने एक वीडियो में रिएक्‍शन देते हुए ये कैप्‍शन लिखा- "Happy New Year, I am never going home."

मां ने फैमिली ग्रुप में कर दिया था शर्मनाक मैसेज

दरअसल, छात्र का कहना है कि उनके फैमिली वाले ग्रुप में मां ने एक शर्मनाक मैसेज को शेयर कर दिया था. इस मैसेज में सेक्‍स टॉयज की बात हो रही थी. इस मैसेज से वह छात्र परेशान हो गया और उसने एक वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डाल दिया जिसे करीब 10 लाख बार देखा गया है. इसमें लोग आश्‍चर्य जता रहे हैं कि एक मां ने फैमिली ग्रुप की चैट में सेक्‍स टॉय के बारे में बताया.

यूजर्स दे रहे ऐसा रिएक्‍शन

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स अलग-अलग तरह के रिएक्‍शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे थे कि कोई मां कैसे टीनएज बच्‍चे के साथ इस तरह की चैट कर सकती है.

