लता मंगेशकर के निधन से पाकिस्तान में भी शोक, इमरान खान ने कही ये बात

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन का शोक उनके गीतों के सुरों (Melody Of Songs) की तरह ही सीमा पार तक (Across The Borders) अपने पैर पसार रहा है. पाकिस्तान पीएम इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) ने भी ट्वीट (Tweet) कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजली (Tribute) अर्पित करते हुए कहा कि उपमहाद्वीप (Subcontinent) ने दुनिया की एक महान गायिका को खो दिया है.