नरसंहार ऐसा जो दिखा गोली मार दिया...दारफुर में बह गई खून की नदियां! हारकर पीछे हटी सेना, UN का फट रहा कलेजा!

Sudan army retreat from Darfur: सूडान की सेना ने दारफुर के आखिरी गढ़ अल-फशर से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद RSF ने शहर पर कब्जा कर लिया है, जहां 2.5 लाख लोग फंसे हैं. UN ने RSF के अत्याचारों पर चेतावनी दी है है. युद्ध से हजारों लोग मारे गए हैं, करोड़ों बेघर हो गए हैं. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 01:37 PM IST
Sudan: सूडान में दारफुर इलाके का आखिरी मजबूत किला अल-फशर अब रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के हाथों में चला गया.सेना के चीफ जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान ने सोमवार रात को ऐलान किया कि उनकी फौज वहां से पीछे हट रही है. दारफुर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) ने मौत का तांडव कुछ इस तरह मचा कि अब अल-फशर शहर खून से लाल हो चुका है. RSF के लड़ाकों ने गोली मार-मारकर नरसंहार मचा दिया है. जिससे संयुक्त राष्ट्र का कलेजा दर्द से फट रहा है. लाखों लोगों की जान चली गई है. बच्चे भूख से तड़प रहे हैं. आइए समझते हैं पूरी बात.

गोली मारकर नरसंहार: खून की नदियां बहीं
सोमवार रात जनरल अल-बुरहान ने ऐलान किया कि सेना अल-फशर छोड़ रही है. जिसकी वजह है RSF का खूनी खेल. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में भागते लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं. एक क्लिप में दिखा कि हथियारबंद गुंडे बच्चे को गोली मार रहे हैं. सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क कह रहा है कि ये जघन्य नरसंहार है. दर्जनों लाशें सड़कों पर पड़ी हुईं हैं. अस्पतालों पर हमला, दवाइयां लूटीं, डॉक्टरों को पीटा जा रहा है. अल जज़ीरा ने सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क के हवाले से आरएसएफ के हमले को 'जघन्य नरसंहार' बताया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और अस्पतालों व चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक लूटपाट की खबर है."
सेना की हार: "नागरिक बचाने को मजबूर हुए"
अल-बुरहान का बयान आया कि RSF सिस्टमैटिक हत्या कर रहा है. हम शहर को पूरी तरह तबाह नहीं होने दे सकते. और अंत में सेना का आखिरी गढ़ भी छिन गया. RSF ने मेन मिलिट्री बेस पर अपना झंडा लहरा दिया है. जिसके बाद जमकर जश्न भी मनाया है. अब 2.5 लाख लोग उनके रहमो-करम पर हैं. जिसमें आधे बच्चे हैं. कोई दवा नहीं, कोई भोजन नहीं, सिर्फ डर है.

UN का कलेजा फट रहा
UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस बोले, "सूडान में जो हो रहा है, वो इंसानियत के खिलाफ है. ह्यूमन राइट्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक RSF भागते लोगों को गोली मार रहा, जातीय नफरत साफ दिख रही. वोल्कर तुर्क ने चेताया, "बड़े पैमाने पर नरसंहार का खतरा हर पल बढ़ रहा." 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Sudan

