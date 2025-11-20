सूडान में 2023 से ही RSF (रैपिड सपोर्ट फोर्सेज) और SAF (सूडानी सेना) के बीच युद्ध चल रहा है. हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. कई घायल यह ‘जंग’ दो शक्तिशाली नेताओं की ‘सत्ता की लड़ाई’ को लेकर शुरू हुई, जिसने सूडान को ‘बर्बाद’ कर दिया. अमेरिका वहां शांति के लिए पूरा जोर लगा रहा है. आइए जानते हैं उसकी सूडान में दिलचस्पी क्यों है....
Sudan Crisis: इन दिनों सूडान एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है. पिछले 2 साल से सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच चल रहे युद्ध की नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. देश की अर्थव्यवस्था तबाही हो चुकी है. हजारों लोग मारे जा चुके हैं. देश अराजकता में डूब गया है. इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा सूडान आज दुनिया का सबसे हिंसक देश बन गया है और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है.
दरअसल, सूडान में 2023 से ही RSF (रैपिड सपोर्ट फोर्सेज) और SAF (सूडानी सेना) के बीच युद्ध चल रहा है. हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. कई घायल यह ‘जंग’ दो शक्तिशाली नेताओं की ‘सत्ता की लड़ाई’ को लेकर शुरू हुई, जिसने सूडान को ‘बर्बाद’ कर दिया.
हाल ही में RSF ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित ‘मानवीय युद्धविराम’ को मानने की सहमति दी है. यह प्रस्ताव अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई की मध्यस्थता से रखा गया था, ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से युद्धविराम पर सहमत हो चुके हैं.
सूडान के मौजूदा हालातों पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा ‘सूडान में बहुत अत्याचार हो रहे हैं. यह धरती का सबसे हिंसक स्थान और सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है.’ उन्होंने आगे लिखा कि सूडान में खाना, डॉक्टर और जरूरी सुविधाओं की बेहद कमी है. कई अरब देशों के नेता, खासकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ने उनसे सूडान में हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है.
ट्रंप ने आगे लिखा कि सूडान कभी एक ‘महान सभ्यता’ था और यह सहयोग और समन्वय से फिर से सुधर सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के साथ मिलकर सूडान में हो रहे अत्याचारों को खत्म करने और देश को स्थिर करने की कोशिश करेगा. यहां आपको जानना जरूरी है कि आखिर सूडान में तबाही की वजह क्या है और सूडान को लेकर अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों है... नीचे जानिए डिटेल में.
सूडान में अमेरिका की दिलचस्पी और रुझान समझने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि सूडान आज भी अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां युद्ध, भूख, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी देशों का बढ़ता प्रभाव लगातार चिंता का कारण बना हुआ है. अमेरिका कई कारणों से सूडान को अहम मानता है. सूडान में लाखों लोग युद्ध और भूख से परेशान हैं. अमेरिका लंबे समय से भोजन, दवा और राहत सामग्री देने वाला सबसे बड़ा मददगार देश है. उसका टारगेट लोगों की जान बचाना और संकट कम करना है. इतिहास में सूडान आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है. इसलिए अमेरिका यहां सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी कदम मजबूत रखना चाहता है, ताकि यह क्षेत्र फिर आतंकियों का अड्डा न बने.
अमेरिका ये अच्छी तरह से समझता है कि सूडान का संकट पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अस्थिर कर सकता है. यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि वहां हिंसा रुके और चुनी हुई नागरिक सरकार वापस सत्ता में आए. लाल सागर का इलाका रणनीतिक है. रूस और ईरान यहां नौसैनिक ठिकाने बनाना चाहते हैं. अमेरिका इसे अपने हितों के लिए खतरा मानता है, इसलिए वह यहां अपनी भूमिका बनाए रखना चाहता है. अमेरिका सूडान में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन सेना और नागरिक नेताओं के बीच संघर्ष इसे मुश्किल बना देता है.
सूडान में चल रहे युद्ध का असर दक्षिण सूडान पर भी पड़ा है. दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश है. यह 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग हुआ और इसके थोड़े समय बाद ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी इसकी हालत नहीं बदली. गरीबी, युद्ध और संकट आज भी इसके साथ बने हुए हैं. दक्षिण सूडान की आय का सबसे बड़ा साधन तेल है. यह तेल एक पाइपलाइन के जरिए सूडान के रास्ते बाहर भेजा जाता था, लेकिन सूडान में चल रहे युद्ध के कारण यह निर्यात रुक गया. इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वित्तीय संकट और बढ़ गया.
अप्रैल 2023 में सूडान में युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 1.25 करोड़ लोग दक्षिण सूडान में शरण लेने पहुंचे हैं, इतने बड़े संख्या में लोगों के आने से देश के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा. पूरा दक्षिण सूडान पहले से ही बेहद गरीब है. अब लगभग 75 लाख लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं. बाढ़, हिंसा और लोगों के बार-बार घर छोड़ने की वजह से मानवीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं. यहां महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले भी बहुत बढ़े हैं, जिनमें अपहरण, बलात्कार और जबरन विवाह जैसी घटनाएं शामिल हैं. पिछले साल युद्ध से जुड़े 260 मामले दर्ज किए गए.
सूडान पिछले कुछ वर्षों से गंभीर हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन गया है. लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सवाल है कि आखिर यह संघर्ष शुरू क्यों हुआ? तो जान लीजिए कि यह ‘जंग’ दो शक्तिशाली नेताओं की ‘सत्ता की लड़ाई’ को लेकर शुरू हुई, जिसने सूडान को ‘बर्बाद’ कर दिया.
सूडान में जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान, जो राष्ट्रीय सेना SAF (Sudanese Armed Forces) के प्रमुख हैं, जबकि जनरल मोहम्मद हमदान डागलो (हेमेदती), जो पैरामिलिट्री फोर्स RSF (Rapid Support Forces) का नेतृत्व करते हैं. साल 2021 में दोनों मिलकर सूडान की नागरिक सरकार को हटा चुके थे, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच यह टकराव बढ़ गया कि देश पर असली नियंत्रण किसका होगा? यही सत्ता संघर्ष युद्ध का बड़ा कारण बना. 2023 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए और फिर सूडान में तबाही मची.
युद्ध की वजहें समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहता था कि RSF को सूडान की राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जाए, ताकि देश में स्थिरता लौट सके, लेकिन समस्या यहां खड़ी हुई कि RSF को कब शामिल किया जाए? कैसे शामिल किया जाए? नई सेना का कमांडर कौन बनेगा? इन बिंदुओं पर SAF और RSF एकमत नहीं हो पाए और तनाव सीधा संघर्ष में बदल गया.
सूडान में आगे किस तरह की सरकार चलेगी? सैन्य शासन या नागरिक सरकार? यह भी एक बड़ा मतभेद था.दोनों पक्ष देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण चाहते थे, जिससे संघर्ष और भड़क गया.सूडान के कई क्षेत्रों, खासकर दारफुर, में तेल और कीमती प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है. इन संसाधनों पर कब्ज़ा पाना भी SAF और RSF दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था. यह आर्थिक हित युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं.