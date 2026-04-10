सूडान में अंदरूनी कलह, हंसते-खेलते हुए गई 32 लोगों की जान; किसने दहलाया कुटुम शहर?

Sudan News: सूडान के दारफुर इलाके के कुटुम शहर में ड्रोन हमले से भीषण तबाही मची हुई है. इस हमले में 32 लोगों की जान चली गई है. मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल है. जहां पर ये हमला हुआ वहां शादी का फंक्शन चल रहा था. यह हमला आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है. दोनों के बीच तनाव साल 2023 से बना हुआ है.

चल रही थी शादी

AFP के मुताबिक ड्रोन ने एक घर पर हमला किया जहां एक शादी हो रही थी. यहां पर रहने वाले बताया कि मरने वालों में 12 बच्चे भी थे. इस हमले के बाद लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद दफनाया गया. एक मेडिकल सोर्स ने बताया कि कुटुम के हॉस्पिटल में 12 लाशें लाई गईं, जिनमें से आधे बच्चों की थीं, जिनमें तीन सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं भी शामिल थीं.

कभी माना जाता था आर्मी का गढ़

कुटुम शहर, उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी एल-फाशर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है, पिछले साल अक्टूबर से पहले ये आर्मी का गढ़ माना जाता था. हालांकि अब इस शहर से बड़े पैमाने पर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग और रेप की खबरें आईं. हाल के महीनों में होने वाले ड्रोन हमलों ने पूरे सूडान में जिंदगी को बिगाड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई जगहों पर हुए थे हमले

दक्षिणी कोर्डोफान इलाके में स्थिति ज्यादा खराब है. पश्चिम के RSF के कंट्रोल वाले इलाकों में दारफुर भी शामिल है. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि उसने फरवरी से अब तक ड्रोन से जुड़ी चोटों के लिए लगभग 400 लोगों का इलाज किया है. उस दौरान सूडानी बॉर्डर के पास पूर्वी चाड में आम इलाकों और दारफुर के कई हिस्सों में हमले हुए थे.

2023 से चल रहे हैं झगड़े

यूनाइटेड नेशंस ने पहले कहा था कि जनवरी और मार्च के बीच सूडान में ड्रोन हमलों में 500 से ज्यादा आम लोग मारे गए थे. साथ ही ये भी बताया कि साल 2023 से चल रहे झगड़े में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं.