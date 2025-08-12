Sudan Famine Camp Attack: सूडान के नॉर्थ दारफुर प्रांत की राजधानी एल-फाशेर के पास स्थित अबू शौक विस्थापन शिविर सोमवार को गोलियों की गूंज से दहल उठा. यहां मौजूद करीब 4.5 लाख भूखे-प्यासे लोग पहले ही अकाल और युद्ध की मार झेल रहे थे, लेकिन पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) ने अचानक धावा बोल दिया. स्थानीय अधिकार समूहों के मुताबिक, इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हुए. हमलावरों ने घर-घर में घुसकर लोगों को निशाना बनाते रहे, जबकि कई महिलाएं और बच्चे बचने के लिए रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे.

युद्ध के बीच फंसा भूख का शिविर

अबू शौक कैंप युद्ध की शुरुआत से ही कई बार RSF के हमलों का शिकार हो चुका है. एल-फाशेर पर भले ही सूडानी सेना का नियंत्रण हो, लेकिन RSF के लगातार हमलों ने वहां का जीवन नर्क बना दिया है. येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कीं, जिनमें सोमवार को कैंप में RSF के 40 वाहन मौजूद दिखे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमलावर न केवल भागते लोगों पर गोलियां चला रहे थे, बल्कि उन पर नस्लीय गालियां भी दे रहे थे. इससे पहले शनिवार को मिली तस्वीरों में RSF ने एल-फाशेर से भागने के रास्ते भी बंद कर दिए थे.

सैनिक भिड़ंत और भारी नुकसान का दावा

सूडानी सेना ने दावा किया कि सोमवार सुबह 6 बजे से दोपहर तक RSF के साथ भयंकर लड़ाई हुई. सेना के मुताबिक, उन्होंने विद्रोही गुट का हमला विफल कर 16 लड़ाकू वाहन नष्ट किए और 34 वाहन, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं, कब्जे में लिए, वहीं RSF का कहना है कि उन्होंने एल-फाशेर में कुछ सैन्य उपकरण जब्त किए और मोर्चों पर बढ़त बनाई है. दारफुर के गवर्नर मिनी आर्को मिनावी ने सोशल मीडिया पर कहा कि “एल-फाशेर ने गद्दारों पर जीत हासिल की.”

उत्तर कोरडोफान में भी तबाही

युद्ध का दायरा केवल दारफुर तक सीमित नहीं है. नॉर्थ कोरडोफान प्रांत में भी RSF पर 3,000 से अधिक परिवारों को 66 गांवों से बेदखल करने, घर लूटने और मवेशी चुराने का आरोप है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस क्षेत्र में हालिया हमलों में 18 नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं. UN और मानवीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि सूडान की स्थिति “बेहद गंभीर” हो चुकी है. सिर्फ एक हफ्ते में भूख से 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.