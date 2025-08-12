Sudan: भूख से बिलबिला रहे थे औरतें-बच्‍चे, हमलावर आए और खाने के बदले बरसा दी गोलियां; 40 की मौत
Advertisement
trendingNow12876876
Hindi Newsदुनिया

Sudan: भूख से बिलबिला रहे थे औरतें-बच्‍चे, हमलावर आए और खाने के बदले बरसा दी गोलियां; 40 की मौत

Sudan News: सूडान के अबू शौक विस्थापन शिविर पर RSF के हमले में 40 मरे, 19 घायल. भूख-प्यास झेल रहे लाखों लोग युद्ध में फंसे, UN ने हालात को बेहद गंभीर बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sudan: भूख से बिलबिला रहे थे औरतें-बच्‍चे, हमलावर आए और खाने के बदले बरसा दी गोलियां; 40 की मौत

Sudan Famine Camp Attack: सूडान के नॉर्थ दारफुर प्रांत की राजधानी एल-फाशेर के पास स्थित अबू शौक विस्थापन शिविर सोमवार को गोलियों की गूंज से दहल उठा. यहां मौजूद करीब 4.5 लाख भूखे-प्यासे लोग पहले ही अकाल और युद्ध की मार झेल रहे थे, लेकिन पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) ने अचानक धावा बोल दिया. स्थानीय अधिकार समूहों के मुताबिक, इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हुए. हमलावरों ने घर-घर में घुसकर लोगों को निशाना बनाते रहे, जबकि कई महिलाएं और बच्चे बचने के लिए रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे.

युद्ध के बीच फंसा भूख का शिविर

अबू शौक कैंप युद्ध की शुरुआत से ही कई बार RSF के हमलों का शिकार हो चुका है. एल-फाशेर पर भले ही सूडानी सेना का नियंत्रण हो, लेकिन RSF के लगातार हमलों ने वहां का जीवन नर्क बना दिया है. येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कीं, जिनमें सोमवार को कैंप में RSF के 40 वाहन मौजूद दिखे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमलावर न केवल भागते लोगों पर गोलियां चला रहे थे, बल्कि उन पर नस्लीय गालियां भी दे रहे थे. इससे पहले शनिवार को मिली तस्वीरों में RSF ने एल-फाशेर से भागने के रास्ते भी बंद कर दिए थे.

सैनिक भिड़ंत और भारी नुकसान का दावा

सूडानी सेना ने दावा किया कि सोमवार सुबह 6 बजे से दोपहर तक RSF के साथ भयंकर लड़ाई हुई. सेना के मुताबिक, उन्होंने विद्रोही गुट का हमला विफल कर 16 लड़ाकू वाहन नष्ट किए और 34 वाहन, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं, कब्जे में लिए, वहीं RSF का कहना है कि उन्होंने एल-फाशेर में कुछ सैन्य उपकरण जब्त किए और मोर्चों पर बढ़त बनाई है. दारफुर के गवर्नर मिनी आर्को मिनावी ने सोशल मीडिया पर कहा कि “एल-फाशेर ने गद्दारों पर जीत हासिल की.”

उत्तर कोरडोफान में भी तबाही

युद्ध का दायरा केवल दारफुर तक सीमित नहीं है. नॉर्थ कोरडोफान प्रांत में भी RSF पर 3,000 से अधिक परिवारों को 66 गांवों से बेदखल करने, घर लूटने और मवेशी चुराने का आरोप है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस क्षेत्र में हालिया हमलों में 18 नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं. UN और मानवीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि सूडान की स्थिति “बेहद गंभीर” हो चुकी है. सिर्फ एक हफ्ते में भूख से 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.

 

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Sudan

Trending news

क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
;