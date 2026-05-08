72 घंटे तक नहीं गरजेंगी बंदूकें! रूस-यूक्रेन युद्ध में अचानक हुआ सीजफायर, ट्रंप बोले- मैंने रुकवाई दोनों में वॉर

Trump on Russia Ukraine Ceasefire: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जारी जंग अब तीन दिनों तक थमी रहेगी. दोनों मुल्कों के बीच 3 दिनों के लिए सीजफायर हो गया है. यह सीजफायर 9 मई से शुरू होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध पर दोनों मुल्कों ने यह युद्धविराम करने का फैसला किया है, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं.

रूस और यूक्रेन में 3 दिनों का युद्धविराम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच 9, 10 और 11 मई को तीन दिनों का युद्धविराम लागू रहेगा. इस दौरान रूस और यूक्रेन में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई जीत की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है. उस वक्त यूक्रेन, रूस का हिस्सा हुआ करता था. इस युद्धविराम में सभी सैन्य गतिविधियों को निलंबित करना और दोनों देशों के 1,000 कैदियों की अदला-बदली शामिल है.'

US President Donald Trump posts, "I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine. The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise, in Ukraine, because they were also a big part and… pic.twitter.com/LidwxRFenY Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 8, 2026

मैंने स्वयं किया था अनुरोध- ट्रंप

इस युद्धविराम के लिए खुद को क्रेडिट देते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह अनुरोध मैंने स्वयं किया था. इस अनुरोध को मानने के लिए मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बहुत आभारी हूं. उम्मीद है, यह एक लंबे, घातक और कठिन युद्ध के अंत की शुरुआत है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इस सबसे बड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है और हम हर दिन इसके और करीब आ रहे हैं.'

फरवरी 2022 से चल रहा है युद्ध

बताते चलें कि रूस-यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 से चल रहा है. यह पूर्ण पैमाने का युद्ध है, जिसमें अब तक दोनों ओर से हजारों लोगों की जान जा चुकी है. हालांकि, मारे गए लोगों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है. इसके बावजूद अनुमान है कि इस जंग में अब तक रूस की ओर से 2 से 3 लाख लोग मारे गए हैं. वहीं यूक्रेन को अनुमानित रूप से 6 लाख लोगों की जान अब तक गंवानी पड़ी है.