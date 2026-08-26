/चीन के छोड़े पानी से नेपाल में हाहाकार, 41 सुरक्षाकर्मी लापता, बह गए घर-पुल, बिहार में भी अलर्ट

Nepal Flash Flood: उत्तरी नेपाल के रसुआ में अचानक आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है. बाढ़ में नेपाल पुलिस के 32 और सशस्त्र पुलिस के 9, कुल 41 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं. सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा. हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, यह पानी चीन की ओर से आया था. नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुआ जिले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई, जिसमें गाड़ियां, सामान और अन्य संपत्तियां बह गईं. रसुआ जिला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में, तिब्बत सीमा से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है. टिमुरे, स्याफ्रुबेंशी, रसुवागढ़ी और मैलुंग स्थित पुलिस कार्यालयों को नुकसान पहुंचा है. बहाव की दिशा में पड़ने वाले कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान जारी कर रसुआ, नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा में नदी के किनारे रहने वाले लोगों से हाई अलर्ट पर रहने और अगली सूचना तक सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा है.
रसुआ में बाढ़ में बह गए सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. जबकि कुल 748 MW क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है. इसमें 354 MW की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता और 394 MW की निर्माणाधीन क्षमता शामिल है. रसुआ कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 40 में से 14 कर्मचारियों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है.
रसुआ जिले में प्रभावित प्रोजेक्ट्स में अपर त्रिशूली 1, रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, रसुवा भोटे कोशी, अपर मैलुंग A, संजेन खोला, लांगटांग खोला और चिलिमे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शामिल हैं. इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (IPPAN) के अनुसार, तिब्बत से शुरू होकर रसुआ से होकर बहने वाली बाढ़ ने सरकार और प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित किए जा रहे 14 हाइड्रोपावर और सोलर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया है. IPPAN की शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल 14 प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है. इनमें नौ ऐसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनसे पहले से ही बिजली बन रही थी और पांच ऐसे थे जिनका काम अभी चल रहा था.
नेपाल में फ्लैश फ्लड से हाहाकार, रसुआ में फ्लैश फ्लड से तबाही#Nepal #Flood | @shikha_thakur7 pic.twitter.com/V57LaTW23z
— Zee News (@ZeeNews) August 26, 2026
रसुआ के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि तिब्बत की ओर से आए पानी का स्तर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा था और दो बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. रसुआ के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने बताया कि सीमा शुल्क परिसर में रखी कई गाड़ियां और सामान बह गए. हाल ही में बना एक पुल भी नष्ट हो गया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए रसुआ और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा करने और हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई गई.
नेपाल सेना ने खोज और बचाव कार्य के लिए त्रिशूली नदी के पास के इलाकों में पहले ही दो हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं, जो राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं. सेना ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन चिकित्सा बचाव दल से लैस एक सेना का हेलीकॉप्टर त्रिशूली के जिला अस्पताल की ओर भेजा जा चुका है.
सिर्फ एक साल पहले, भोटे कोशी में दो विनाशकारी बाढ़ आई थीं, जिससे रसुआ में भारी तबाही मची थी और कम से कम दस लोगों की मौत हो गई थी. यह बाढ़ पहले से ध्यान में न आई एक 'सुप्राग्लेशियल' (ग्लेशियर के ऊपर बनी) झील के अचानक खाली होने का नतीजा थी. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में बारिश के कारण नहीं आई थी.
बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने चितवन के कुछ हिस्सों, खासकर नवलपरासी में देवघाट के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका के बारे में चेतावनी दी है. पानी के अचानक बढ़ने की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ (GLOF) की वजह से हुआ या किसी और कारण से. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन के निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की खास अपील की है.
सिर्फ एक साल पहले, भोटे कोशी में दो विनाशकारी बाढ़ आई थीं, जिससे रसुआ में भारी तबाही मची थी और कम से कम दस लोगों की मौत हो गई थी. यह बाढ़ पहले से ध्यान में न आई एक 'सुप्राग्लेशियल' (ग्लेशियर के ऊपर बनी) झील के अचानक खाली होने का नतीजा थी. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में बारिश के कारण नहीं आई थी.
बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने चितवन के कुछ हिस्सों, खासकर नवलपरासी में देवघाट के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका के बारे में चेतावनी दी है. पानी के अचानक बढ़ने की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ (GLOF) की वजह से हुआ या किसी और कारण से. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन के निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की खास अपील की है.
नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा होने और गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की संभावना को देखते हुए बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. गंडक नदी में लगभग 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की संभावना है. इससे गंडक नदी से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा होने की संभावना को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं.