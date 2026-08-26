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चीन के छोड़े पानी से नेपाल में हाहाकार, 41 सुरक्षाकर्मी लापता, बह गए घर-पुल, बिहार में भी अलर्ट

Nepal News: उत्तरी नेपाल में भारी तबाही मची है. अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह से कोशी नदी में पानी तेजी से बढ़ा और उसकी राह में जो भी आया, वह उसे बहाकर ले गया. प्रशासन के मुताबिक, कई गाड़ियां, सामान और अन्य संपत्तियां बह गई हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 26, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:36 PM IST
चीन के छोड़े पानी से नेपाल में हाहाकार, 41 सुरक्षाकर्मी लापता, बह गए घर-पुल, बिहार में भी अलर्ट

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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