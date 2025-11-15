Advertisement
trendingNow13004367
Hindi Newsदुनिया

सीरिया की राजधानी दमिश्क में अचानक हुआ रॉकेट हमला, जानिए कितने लोग हुए हताहत

पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की सत्ता का अंत होने के बाद सीरिया में इस तरह का रॉकेट हमला होना अजीब है, लेकिन इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीरिया की राजधानी दमिश्क में अचानक हुआ रॉकेट हमला, जानिए कितने लोग हुए हताहत

Rocket Attack in Syria: सीरिया की राजधानी में दमिश्क में शुक्रवार 14 नवंबर की रात एक घर पर रॉकेट दागे गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए. शहर के पश्चिमी इलाके माजेह 86 (Mazzeh 86) में हुए रॉकेट हमले के पीछे कौन था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है. सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शहर के बाहरी इलाके से माजेह इलाके के रिहायशी इलाकों की ओर 2 कत्यूषा रॉकेट (Katyusha rockets) दागे गए और वो लॉन्च साइट की तलाश कर रहे हैं.

इमारत को नुकसान
घटनास्थल पर मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी उस इमारत के पास जाने से रोक दिया है जिस पर हमला हुआ था. बाद में पत्रकारों को क्षतिग्रस्त इमारत का वीडियो बनाने की इजाजत दी गई. सरकारी टेलीविजन ने बताया कि "अज्ञात हमलावरों" की तरफ से किए गए हमले में एक महिला घायल हो गई. साथ ही, सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहे हैं.

शांति के बाद ऐसा हमला क्यों?
रक्षा मंत्रालय के बयान में बाद में कहा गया कि "कई लोग" घायल हुए हैं, हालाँकि ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई. सीरिया के 14 साल के गृहयुद्ध के दौरान, दमिश्क में विस्फोट और बमबारी असामान्य नहीं थे, लेकिन पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद से, विद्रोहियों ने उनकी सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है, और तब से वहां काफी हद तक शांति बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई महीनों से नहीं हुआ था हमला
राजधानी दमिश्क में रॉकेट हमला बेहद असामान्य है. हालांकि, असद के पतन के बाद से अन्य हमले भी हुए हैं, जिनमें जून में दमिश्क के बाहरी इलाके में एक चर्च को निशाना बनाकर किया गया आत्मघाती बम विस्फोट भी शामिल है. 54 साल के असद शासन के अंत के बाद से, इजरायल ने भी देश भर में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीरियाई सेना की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, हालांकि हाल के महीनों में राजधानी पर कोई हमला नहीं हुआ है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

syriaDamascusRocket

Trending news

आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
Delhi
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
bihar chunav 2025
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
Bihar Election Result 2025
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
bihar
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
bihar chunav 2025
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन