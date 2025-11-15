सीरिया की राजधानी दमिश्क में अचानक हुआ रॉकेट हमला, जानिए कितने लोग हुए हताहत

पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की सत्ता का अंत होने के बाद सीरिया में इस तरह का रॉकेट हमला होना अजीब है, लेकिन इसकी वजह का पता लगाया जा रहा है.
Trending Photos
Rocket Attack in Syria: सीरिया की राजधानी में दमिश्क में शुक्रवार 14 नवंबर की रात एक घर पर रॉकेट दागे गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए. शहर के पश्चिमी इलाके माजेह 86 (Mazzeh 86) में हुए रॉकेट हमले के पीछे कौन था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है. सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शहर के बाहरी इलाके से माजेह इलाके के रिहायशी इलाकों की ओर 2 कत्यूषा रॉकेट (Katyusha rockets) दागे गए और वो लॉन्च साइट की तलाश कर रहे हैं.
इमारत को नुकसान
घटनास्थल पर मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी उस इमारत के पास जाने से रोक दिया है जिस पर हमला हुआ था. बाद में पत्रकारों को क्षतिग्रस्त इमारत का वीडियो बनाने की इजाजत दी गई. सरकारी टेलीविजन ने बताया कि "अज्ञात हमलावरों" की तरफ से किए गए हमले में एक महिला घायल हो गई. साथ ही, सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहे हैं.
शांति के बाद ऐसा हमला क्यों?
रक्षा मंत्रालय के बयान में बाद में कहा गया कि "कई लोग" घायल हुए हैं, हालाँकि ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई. सीरिया के 14 साल के गृहयुद्ध के दौरान, दमिश्क में विस्फोट और बमबारी असामान्य नहीं थे, लेकिन पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद से, विद्रोहियों ने उनकी सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है, और तब से वहां काफी हद तक शांति बनी हुई है.
कई महीनों से नहीं हुआ था हमला
राजधानी दमिश्क में रॉकेट हमला बेहद असामान्य है. हालांकि, असद के पतन के बाद से अन्य हमले भी हुए हैं, जिनमें जून में दमिश्क के बाहरी इलाके में एक चर्च को निशाना बनाकर किया गया आत्मघाती बम विस्फोट भी शामिल है. 54 साल के असद शासन के अंत के बाद से, इजरायल ने भी देश भर में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीरियाई सेना की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, हालांकि हाल के महीनों में राजधानी पर कोई हमला नहीं हुआ है.
(इनपुट-एपी)