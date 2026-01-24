अमेरिका में सैकड़ों मौतों का मंडराया खतरा, 8000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; वजह ईरान पर संभावित हमला नहीं और गंभीर

More than 8,000 flights across US cancelled: अमेरिका में कुछ घंटे पहले 8,000 से ज्याजा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं तो हड़कंप मच गया. दरअसल यह फैसला एक बड़ी तबाही की आशंका से बचने के लिए किया गया है. एक ऐसी तबाही जिसका असर पूरे अमेरिका पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी हालात पर नजर बनी हुई है. ये खतरा है कुदरती यानी उस तूफान का जो तेजी से बढ़ रहा है. इसके चलते कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ मेन सड़कों पर जाम की आशंका जताई जा रही है.

14 करोड़ पर असर

इमरजेंसी सेवाएं और रेस्क्यू टीमें कमर कस चुकी हैं. न्यू मेक्सिको से लेकर एक बड़े हिस्से तक करीब 14 करोड़ लोगों के इस खतरनाक बर्फीले तूफान से प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है. बड़े पैमाने पर भारी बर्फबारी से होने वाले नुकसान का खतरा टला नहीं है. पूर्वी टेक्सास से नॉर्थ कैरोलिना तक बड़े नुकसान की चेतावनी जारी की है.

Add Zee News as a Preferred Source

बर्फबारी बारिश और ओले

बीती रात टेक्सस के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी के साथ बारिश हुई और ओले गिरे. ओक्लाहोमा में भी बर्फबारी और ओले गिरे. दक्षिण में तबाही मचाने के बाद, तूफान के नॉर्थ-ईस्ट की ओर बढ़ने का अनुमान था. वाशिंगटन से न्यूयॉर्क और बोस्टन तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है.

8000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

शनिवार को 3,400 से ज्यादा फ्लाइट लेट या रद्द हुई थीं. रविवार को 5000 से ज्यादा उड़ाने रद्द होने की रिपोर्ट मिली. मिडवेस्ट में, हवा के ठंडे तापमान में माइनस 40°F (माइनस 40°C) तक की गिरावट आई, जिससे ऐसे हालात बन गए कि महज 10 मिनट में फ़्रॉस्टबाइट हो सकता है. कई जगह पारा माइनस 45 डिग्री तक पहुंच चुका है.

इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने करीब 36 सर्च-एंड-रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है. तूफान के अनुमानित रूट पर 70 लाख लोगों के लिए फूड आइटम, 6 लाख कंबल और 300 जनरेटर पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं.

2021 में हुई थी सैकड़ों की मौत

टेक्सास से वर्जीनिया तक करीब 11 दक्षिणी राज्यों के लोग हीटर या गर्म पानी के लिए बिजली पर निर्भर हैं. 5 साल पहले लंबे समय तक खराब रही स्थिति के चलते टेक्सस के अधिकांश पावर ग्रिड से बिजली सप्लाई का काम कई दिन प्रभावित हुआ था. तब लाखों लोग कई दिनों तक बिना बिजली के गुजारने पड़े थे. अप्रत्याशित स्थिति के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी. दोबारा वैसा कुछ ना हो इसके लिए गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि बिजली सप्लाई चालू रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है. हजारों अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया है.

हालांकि जहां तूफान का खतरा कम था, वहां कुछ अटकलों में 8000 फ्लाइट्स रद्द होने को ईरान पर होने वाले संभावित हमले से जोड़कर देखा गया.