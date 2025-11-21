'मुझसे पहले वीभत्स सेक्स करो, फिर चाकू घोंप-घाेंपकर मारो...', खुद को मरवाने के लिए ब्रिटेन से अमेरिका गई महिला, 'Fetish चैटरूम' के घिनौना खेल का खुलासा!

Sonia Exelby Suicidal British woman story: अमेरिका में एक ब्रिटिश महिला की बेहद दर्दनाक हत्या का खुलासा हुआ है. 32 वर्षीय सोनिया एक्सेलबी ऑनलाइन ‘फेटिश चैटरूम’ में मिले एक शख्स से मिलने फ्लोरिडा पहुंची थी, जहां आरोपी ने उसका यौन शोषण, अत्याचार और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी. डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, सुसाइड करने वाली ब्रिटिश महिला जो Airbnb में एक फेटिश चैटरूम में मिले आदमी ड्वेन हॉल के हाथों मर्डर होने के लिए US गई थी. जहां एक चौंकाने वाला वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बताया कि कैसे वह चाहती थी कि वह आदमी उसे चाकू मार-मारकर मार डाले. जिससे उसकी जान चली जाए. आइए समझते हैं पूरी कहानी.

हिंसक मौत के लिए अमेरिका गई लड़की

32 साल की डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सोनिया एक्सेलबी पिछले महीने 'हिंसक मौत की तलाश में' फ्लोरिडा गई थी, कुछ ही दिन पहले उसकी बॉडी दूर जंगल में एक उथली कब्र में दबी मिली थी. 53 साल के ड्वेन हॉल, जो दो बच्चों के पिता हैं उनपर सोनिया के मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगा है. आरोप है कि उन्होंने उस कमज़ोर ब्रिटिश महिला का सेक्शुअल अब्यूज़ किया और उसे टॉर्चर किया, फिर उसे एक दूर Airbnb में मार डाला, जहां वे दोनों रुके हुए थे.

रफ सेक्स करने का दावा, वीडियो आया सामने

अब पुलिस ने खुलासा किया है कि साफ़ तौर पर परेशान सोनिया ने फुटेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने डिटेल में बताया कि वह कैसे मरना चाहती थी. वीडियो में वह एक कुर्सी पर बैठी 'बेतरतीब दिख रही है' और उसके चेहरे, गर्दन और ब्रेस्ट पर कई चोट के निशान हैं. हॉल ने उसे टॉर्चर किया था, जिसने पुलिस को बताया था कि वह फेटिश वेबसाइट्स पर 'अल्फासैडिस्ट' नाम का इस्तेमाल करता था.

हॉल नहीं करना चाहता था सेक्स

हॉल, जिसने दावा किया था कि सोनिया ने रफ सेक्स(वीभत्स सेक्स) के लिए भी कहा था, हॉल, जो शादीशुदा है,उसने कहा कि सोनिया ने बातचीत शुरू की थी और वह सेक्स नहीं करना चाहता था क्योंकि वह 'अपनी पत्नी के बारे में बुरा महसूस नहीं करना चाहता था'.

आखिरी वीडियो में रोते हुए बोलीं – मैं बहुत बुरी औरत हूँ

पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या से कुछ मिनट पहले सोनिया ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. वीडियो में वह टूट चुकी थीं, रो रही थीं और बेहद डरी हुई थीं. उनके चेहरे, गर्दन और सीने पर चोटों के निशान दिख रहे थे. 53 साल का ड्वेन हॉल (दो बच्चों का बाप और शादी-शुदा) कैमरे के पीछे से सवाल पूछ रहा था. सोनिया रोते हुए बोलीं: “मैं अमेरिका इसलिए आई क्योंकि मैं बहुत खराब इंसान हूँ. मैंने हर उस शख्स को तोड़ दिया जो मुझसे प्यार करता था.”

हॉल ने पूछा – “तुम मरना कैसे चाहती हो?”

पहले सोनिया चुप रहीं, फिर बोलीं – “चाकू मारकर.”हॉल ने फिर पूछा – “कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना?”

सोनिया ने सर हिलाकर “ना” कहा और जब पूछा “खुश हो ना, जो चाहती थी वही मिल रहा है?” तो सर हिलाकर “हाँ” कहा.

हॉल उनसे पूछता है—

“तुम मरना कैसे चाहती हो? बताओ.”

पहले सोनिया चुप रहती है, फिर धीरे-से कहती है—

“स्टैब्ड… यानी चाकू से.”

सोनिया को थी मेंटल हेल्‍थ से जुड़ी समस्‍या

सोनिया के आखिरी पलों को फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी हत्या की जांच कर रहे 13 पेज के चार्जशीट में रिकॉर्ड किया गया था. सोनिया, जिन्हें मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें थीं, 10 अक्टूबर को फ्लोरिडा के लिए निकलीं और तीन दिन बाद 13 अक्टूबर के लिए उनकी वापसी की फ़्लाइट बुक थी. उनके परिवार ने जिसमें उनके बॉयफ़्रेंड स्टीव हंट भी शामिल थे, पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर में उनके घर पर थे, सोनिया के लापता होने की रिपोर्ट की, जब वह अपनी वापसी की फ़्लाइट में नहीं थीं. मिस्टर हंट ने उन्हें ढूंढने में मदद के लिए एक इमोशनल अपील पोस्ट की जिसमें बताया कि वह कैसे टैलाहैसी गईं.

परिवार वाले खोज रहे थे

इंस्टाग्राम पर सोनिया की कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने चिंता जताते हुए कहा: 'हमें लगता है कि उन्होंने वहां किसी से मिलने का इंतज़ाम किया है और खुद को बहुत ही कमज़ोर स्थिति में डाल लिया है. मैं इस बारे में बस इतना ही कह सकता हूं.' दुख की बात है कि पुलिस रिपोर्ट से यह पता चला है कि सोनिया को अपने परिवार के सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा.

हिंसक तरीके से मारने वाले लोगों को खोज रही थी

US में जासूसों का कहना है कि वह 'यूनाइटेड स्टेट्स इस इरादे से गई थी कि ऑनलाइन लोगों से मिले जो उसे हिंसक तरीके से मारने को तैयार हों.' उनका कहना है कि उसके कंप्यूटर पर मिले सबूतों से पता चला है कि वह 'सुसाइड करने वाली थी और शायद अनजान लोगों द्वारा सेक्शुअली अब्यूज, टॉर्चर और मर्डर होने के लिए US जा रही थी.' उसने UK में दोस्तों से कॉन्टैक्ट करने के लिए मैसेंजर प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का भी इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें बता सके कि क्या हो रहा है,