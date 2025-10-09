Advertisement
trendingNow12953940
Hindi Newsदुनिया

'जब सूरज-चांद और सितारे एक साथ आए फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुए राजी', शांति प्लान के पहले चरण में क्या-क्या होगा?

What is First phase of Gaza peace plan:  हमास और इजरायल दोनों शांति प्लान के पहले चरण के लिए अपनी सहमति दे दी है. आइए इस मौके पर जानते हैं आखिर किसने कहा कि जब 'सूर्य-चंद्रमा और सितारें एक साथ आए' फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुआ राजी. साथ में जानते हैं कि जिस शांति प्लान के लिए दोनों देशों ने हामी भरी है, उसके पहले चरण में क्या-क्या होगा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 09, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब सूरज-चांद और सितारे एक साथ आए फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुए राजी', शांति प्लान के पहले चरण में क्या-क्या होगा?

Israel Hamas agree to first phase of Gaza peace plan: दो साल से ज्यादा चले खूनी गाजा युद्ध में आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी ही गई है. हमास और इजरायल दोनों शांति प्लान के पहले चरण के लिए अपनी हामी भर दी है. यानी जो अभी तक अंसभव लग रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के नतीजों ने इसे संभव बना दिया है. जब 'सूर्य-चंद्रमा और सितारें एक साथ आए' फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुआ राजी. साथ में जानते हैं कि जिस शांति प्लान के लिए दोनों देशों ने हामी भरी है, उसके पहले चरण में क्या-क्या होगा.

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व अमेरिकी राजनयिक आरोन डेविड मिलर जो 20 साल से ज्यादा समय तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में मध्य पूर्व वार्ताकार रहे, उन्होंने सीएनएन को बताया कि यह गाजा में शांति प्लान डील का होना सब सूरज, और तारे एक साथ आने जैसा चमत्कार है. इसके पीछे मिलर ने कई सारी वजहें भी बताईं. 

हमास की कमजोरी का राज़
मिलर के मुताबिक, हमास की कमजोरी पहला बड़ा  कारण है.पिछले दो सालों में हमास ने कई झटके झेले हैं.उसके आंतरिक नेता बंधकों को उतना महत्व नहीं दे रहे, जितना पहले देते थे. यह बदलाव सिनवार की मौत के बाद और साफ हुआ. हमास के पास अब ज्यादा चारा नहीं बचा. मिलर ने सीएनएन की लॉरा कोट्स को बताया, "हमास अब पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित है." यह कमजोरी युद्धविराम की राह आसान बनाने वाली साबित हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

अरब देशों का दबाव, हमास अकेला
दूसरा बड़ा फैक्टर अरब देशों का एकजुट होना है.कतर, तुर्की और अन्य अरब राष्ट्रों ने हमास पर दबाव डाला कि वह इज़राइल के बंधकों को रिहा करे. मिलर ने कहा, "अरबों ने हमास को समझाया कि बंधकों को पकड़ कर रखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी" इससे हमास कमजोर पड़ा. अरब देश कभी इतने एकजुट नहीं हुए थे.नतीजा? हमास अब पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया. केवल ईरान ही उसका भरोसेमंद साथी बचा है. यह अंतरराष्ट्रीय दबाव ने हमास को झुकने पर मजबूर कर दिया.

ट्रंप ही वो राष्ट्रपति जो नेतन्याहू को झुका पाए
तीसरा और सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोल. मिलर ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट आज तक उन लोगों ने कभी इज़राइल के प्रधानमंत्री पर इतना दबाव नहीं डाला. बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह मुद्दा उनकी राजनीति और इज़राइल की सुरक्षा से जुड़ा था." ट्रंप का नेतन्याहू पर दबाव ही वजह है कि आज हम इस बातचीत कर रहे हैं,"  मिलर ने जोर देकर कहा.यह दबाव ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इज़राइल का खुला समर्थक रहा है.

अब समझें गाजा में शांति प्लान डील के पहले चरण में क्या-क्या होगा?
गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग रोकने की डील का पहला चरण को लेकर डील पक्की हो गई है. डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हुई है, जिसमें मिस्र, कतर और तुर्की ने भी मदद की है .अगर ये चरण कामयाब रहा, तो गाजा में शांति की राह खुल सकती है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों के मुताबिक, आइए, बहुत आसान भाषा में समझें कि इस पहले चरण में क्या-क्या होगा. पहले चरण में होने वाली हैं 4 मुख्य बातें हैं.

बंधकों को छोड़ा जाएगा
हमास गाजा में रखे सभी इजरायली बंधकों, जिनमें लगभग 50 लोग (जीवित और मृत) शामिल हैं, को तुरंत रिहा करेगा. यह कदम बंधक परिवारों के लिए बड़ी राहत लाएगा.

इजरायली सेना पीछे हटेगी
इजरायल अपनी सेना को समझौते में तय की गई सीमा तक 24 घंटे के भीतर पीछे हटाएगा.यह गाजा में तनाव कम करने और शांति की राह खोलने के लिए जरूरी है. 

फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे
इजरायल लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा. यह कदम हमास के लिए एक बड़ी मांग थी, जिसे समझौते में शामिल किया गया है.  

गाजा में मदद पहुंचेगी
समझौते में गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने का प्रावधान है. इससे युद्ध से तबाह हुए इलाकों में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचेगा, जिससे लाखों फिलिस्तीनियों को राहत मिलेगी.

ये पहला कदम है. अगर ये कामयाब रहा, तो दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें पूरी तरह से जंग रुक सकती है. लेकिन हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के भविष्य पर अभी बात बाकी है. संयुक्त राष्ट्र ने सभी से नियम मानने को कहा है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

hamas-isreal conflict

Trending news

कौन बना रहा TVK प्रमुख विजय को निशाना, घर पर बम की धमकी को लेकर पुलिस ने किया खुलासा
TVK chief Vijay news
कौन बना रहा TVK प्रमुख विजय को निशाना, घर पर बम की धमकी को लेकर पुलिस ने किया खुलासा
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
PM Modi
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति