'जब सूरज-चांद और सितारे एक साथ आए फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुए राजी', शांति प्लान के पहले चरण में क्या-क्या होगा?

Israel Hamas agree to first phase of Gaza peace plan: दो साल से ज्यादा चले खूनी गाजा युद्ध में आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी ही गई है. हमास और इजरायल दोनों शांति प्लान के पहले चरण के लिए अपनी हामी भर दी है. यानी जो अभी तक अंसभव लग रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के नतीजों ने इसे संभव बना दिया है. जब 'सूर्य-चंद्रमा और सितारें एक साथ आए' फिर इजरायल-हमास जंग रोकने पर हुआ राजी. साथ में जानते हैं कि जिस शांति प्लान के लिए दोनों देशों ने हामी भरी है, उसके पहले चरण में क्या-क्या होगा.

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व अमेरिकी राजनयिक आरोन डेविड मिलर जो 20 साल से ज्यादा समय तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में मध्य पूर्व वार्ताकार रहे, उन्होंने सीएनएन को बताया कि यह गाजा में शांति प्लान डील का होना सब सूरज, और तारे एक साथ आने जैसा चमत्कार है. इसके पीछे मिलर ने कई सारी वजहें भी बताईं.

हमास की कमजोरी का राज़

मिलर के मुताबिक, हमास की कमजोरी पहला बड़ा कारण है.पिछले दो सालों में हमास ने कई झटके झेले हैं.उसके आंतरिक नेता बंधकों को उतना महत्व नहीं दे रहे, जितना पहले देते थे. यह बदलाव सिनवार की मौत के बाद और साफ हुआ. हमास के पास अब ज्यादा चारा नहीं बचा. मिलर ने सीएनएन की लॉरा कोट्स को बताया, "हमास अब पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित है." यह कमजोरी युद्धविराम की राह आसान बनाने वाली साबित हुई.

अरब देशों का दबाव, हमास अकेला

दूसरा बड़ा फैक्टर अरब देशों का एकजुट होना है.कतर, तुर्की और अन्य अरब राष्ट्रों ने हमास पर दबाव डाला कि वह इज़राइल के बंधकों को रिहा करे. मिलर ने कहा, "अरबों ने हमास को समझाया कि बंधकों को पकड़ कर रखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी" इससे हमास कमजोर पड़ा. अरब देश कभी इतने एकजुट नहीं हुए थे.नतीजा? हमास अब पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया. केवल ईरान ही उसका भरोसेमंद साथी बचा है. यह अंतरराष्ट्रीय दबाव ने हमास को झुकने पर मजबूर कर दिया.

ट्रंप ही वो राष्ट्रपति जो नेतन्याहू को झुका पाए

तीसरा और सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोल. मिलर ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट आज तक उन लोगों ने कभी इज़राइल के प्रधानमंत्री पर इतना दबाव नहीं डाला. बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह मुद्दा उनकी राजनीति और इज़राइल की सुरक्षा से जुड़ा था." ट्रंप का नेतन्याहू पर दबाव ही वजह है कि आज हम इस बातचीत कर रहे हैं," मिलर ने जोर देकर कहा.यह दबाव ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इज़राइल का खुला समर्थक रहा है.

अब समझें गाजा में शांति प्लान डील के पहले चरण में क्या-क्या होगा?

गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग रोकने की डील का पहला चरण को लेकर डील पक्की हो गई है. डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हुई है, जिसमें मिस्र, कतर और तुर्की ने भी मदद की है .अगर ये चरण कामयाब रहा, तो गाजा में शांति की राह खुल सकती है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों के मुताबिक, आइए, बहुत आसान भाषा में समझें कि इस पहले चरण में क्या-क्या होगा. पहले चरण में होने वाली हैं 4 मुख्य बातें हैं.

बंधकों को छोड़ा जाएगा

हमास गाजा में रखे सभी इजरायली बंधकों, जिनमें लगभग 50 लोग (जीवित और मृत) शामिल हैं, को तुरंत रिहा करेगा. यह कदम बंधक परिवारों के लिए बड़ी राहत लाएगा.

इजरायली सेना पीछे हटेगी

इजरायल अपनी सेना को समझौते में तय की गई सीमा तक 24 घंटे के भीतर पीछे हटाएगा.यह गाजा में तनाव कम करने और शांति की राह खोलने के लिए जरूरी है.

फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे

इजरायल लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा. यह कदम हमास के लिए एक बड़ी मांग थी, जिसे समझौते में शामिल किया गया है.

गाजा में मदद पहुंचेगी

समझौते में गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने का प्रावधान है. इससे युद्ध से तबाह हुए इलाकों में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचेगा, जिससे लाखों फिलिस्तीनियों को राहत मिलेगी.

ये पहला कदम है. अगर ये कामयाब रहा, तो दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें पूरी तरह से जंग रुक सकती है. लेकिन हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के भविष्य पर अभी बात बाकी है. संयुक्त राष्ट्र ने सभी से नियम मानने को कहा है.