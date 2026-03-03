मिडिल-ईस्ट में फूटेगा 'महाविनाशक बम'? अमेरिकी एडवायजरी के बीच याद आया दुनिया को 150 बार उड़ा देने वाला ट्रंप का बयान

US-Israel Iran war: ईरान में 3 मार्च की सुबह 4.3 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप आया तो लोगों को लगा, कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया. ईरान कई बार कह चुका है कि वो चाहे तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है. यानी ईरानी वैज्ञानिक कहीं न कहीं परमाणु बम बनाने की फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे. अमेरिका को शायद यही डर सता रहा हो, इसलिए उसने ईरान पर हमला बोल दिया. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की फरवरी 2026 की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के सैन्य हमले से पहले ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम था.

2025 में अमेरिका ने एटम बम का जखीरा बढ़ाने की बात की थी. उधर आज ही फ्रांस ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात की है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है?

मिडिल ईस्ट की जंग में फूटेगा एटम बम?

मिडिल-ईस्ट की जंग में परमाणु हमला हो सकता है. ऐसे संकेत एक-दो जगह से नहीं बल्कि कई जगह से मिले हैं. जिसके बाद अमेरिका ने फौरन अपने नागरिकों को मिडिल-ईस्ट छोड़ देने को कह दिया है. एटमी हमले के डर की वजह कोई बेबुनियाद नहीं है. ट्रंप 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद चीख-चीख कर कई बार कह चुके हैं. हमारे पास सबसे विनाशक हथियारों का बड़ा जखीरा है, हम न्यूक्लियर में नंबर-1 हैं, रूस दूसरे नंबर पर है जबकि चीन तीसरे नंबर पर है. हम इस दुनिया को कम से कम 150 बार उड़ा सकते हैं.

ट्रंप का वो बयान

मिडिल-ईस्ट में महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही दुनिया को 150 बार एटम बम से उड़ा देने की बात वाला बयान वायरल हो रहा है. लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है?

हमले का डर और अमेरिकी एडवायजरी

उधर दूसरी ओर अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिस इलाके में भूकंप आ रहा है. वहीं अमेरिका के परमाणु हथियार रखे गए हैं. जिसे एरिया-52 नाम दिया गया है. ये जगह न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है. इसलिए सवाल यह भी उठा कि कहीं अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों को चलाने से पहले टेस्ट तो नहीं कर रहा है. आज ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन मिडिल ईस्ट से बाहर जाने की सलाह दी है.

ईरान को लेकर मुगालते में ट्रंप?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से ईरान की तरफ से अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों से सीधी बात करें, ताकि वो सुरक्षित रह सकें.

क्या ईरान में युद्ध छेड़कर अमेरिका फंस गया है. ट्रंप को उम्मीद थी कि जिस तरह मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला सरेंडर हो गया, ईरान में भी वैसा ही होगा मगर ऐसा नहीं हुआ.

