नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट द्वारा एकत्र किए गए डेटा से महासागर का एक मानचित्र तैयार किया है. यह सैटेलाइट मुख्य रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अधीन है. 8 जून को लिए गए मानचित्र में महासागर की मैपिंग की गई थी. लाल क्षेत्र औसत से अधिक समुद्री जल स्तर को दर्शाते हैं, जबकि सफेद क्षेत्र सामान्य जल स्तर को और नीले क्षेत्र निम्न जल स्तर को दर्शाते हैं. अल नीनो के संकेत देने वाली केल्विन तरंगों को भी इसी सैटेलाइट द्वारा पहले रिकॉर्ड किया गया था. यह प्रशांत महासागर में सैकड़ों मील चौड़ा गर्म पानी का एक विशाल भंडार है. ये "द्रव्य" पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर यात्रा करते हैं, और अत्यधिक गर्म सतही जल की एक विशाल मात्रा को धकेलते हैं.