Add Zee Business As A Preferred Source
App

खलबलाने लगा समंदर! सुपर अल नीनो का शुरू हो गया जलजला, NASA की फोटो ने डराया

NASA की सैटेलाइट फोटो से पता चलता है कि सुपर अल नीनो ने प्रशांत महासागर में समुद्र का जलस्तर बढ़ा दिया है. यानी 'सुपर अल नीनो' शुरू हो गया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 22, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:39 PM IST
खलबलाने लगा समंदर! सुपर अल नीनो का शुरू हो गया जलजला, NASA की फोटो ने डराया

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA वर्ल्ड कप में 'जादू-टोना'... घाना के तांत्रिक ने हैरी केन के लिए बिछाया जाल
FIFA World Cup 202644 min ago
2
Diljit Dosanjh45 min ago
3
lucknow fire52 min ago
4
WhatsApp gets Indian Boss53 min ago
5
El Nino1 hr ago