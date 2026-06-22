NASA की सैटेलाइट फोटो से पता चलता है कि सुपर अल नीनो ने प्रशांत महासागर में समुद्र का जलस्तर बढ़ा दिया है. यानी 'सुपर अल नीनो' शुरू हो गया है. इसके संकेत इक्वेटोरियल पैसिफिक (भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर) के कुछ हिस्सों में समुद्र के बढ़ते जलस्तर में देखे जा सकते हैं. पहले इस जलवायु घटना के संकेत देने वाले 'सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच' सैटेलाइट के जरिए इस बात की पुष्टि हुई है. NASA ने बताया कि समुद्र के सतह की ऊंचाई गर्म होते महासागर का संकेत है, क्योंकि ऐसा होने पर पानी का आयतन (वॉल्यूम) बढ़ जाता है. एजेंसी ने आगे कहा, 'इक्वेटोरियल पैसिफिक महासागर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और उसके कारण समुद्र की सतह की अधिक ऊंचाई का संबंध अल नीनो से है.'
नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट द्वारा एकत्र किए गए डेटा से महासागर का एक मानचित्र तैयार किया है. यह सैटेलाइट मुख्य रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अधीन है. 8 जून को लिए गए मानचित्र में महासागर की मैपिंग की गई थी. लाल क्षेत्र औसत से अधिक समुद्री जल स्तर को दर्शाते हैं, जबकि सफेद क्षेत्र सामान्य जल स्तर को और नीले क्षेत्र निम्न जल स्तर को दर्शाते हैं. अल नीनो के संकेत देने वाली केल्विन तरंगों को भी इसी सैटेलाइट द्वारा पहले रिकॉर्ड किया गया था. यह प्रशांत महासागर में सैकड़ों मील चौड़ा गर्म पानी का एक विशाल भंडार है. ये "द्रव्य" पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर यात्रा करते हैं, और अत्यधिक गर्म सतही जल की एक विशाल मात्रा को धकेलते हैं.
सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट की डिप्टी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. सेवेरिन फोर्नियर ने चेतावनी दी है कि 8 जून को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हालात कमाबेश वैसे ही थे जैसे 1997 में देखे गए थे. उस साल बहुत भयानक अल नीनो देखा गया था. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन ने पहले ही चेतावनी दी है कि सामान्य से ज्यादा तापमान दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिलेगा.
भारत पर असर
यह अल नीनो लगभग 150 वर्षों में सबसे भीषण होने की आशंका है. विशेषज्ञों ने दुनिया के लगभग हर हिस्से में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है. भारत पहले से ही भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, जहां कुछ क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, और दो सप्ताह के ठहराव के बाद हाल ही में फिर से शुरू हुआ है. भारत की लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जून से सितंबर तक चलने वाले वर्षा ऋतु पर बहुत अधिक निर्भर करती है. उम्मीद है कि यह मध्य जुलाई तक पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा.