हिमालय से भी 4 गुना बड़े सुपर माउंटेन का पता चला, जानें कैसे होगा पृथ्वी का विकास

कैनबरा: माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) की ऊंचाई (Height) 8,848 मीटर है. रिसर्चर्स (Researchers) के मुताबिक हिमालय से भी चार गुना विशाल दो सुपर माउंटेन (Supermountain) का पता चला है. पृथ्वी के इतिहास (History Of Earth) के मुताबिक दो बार हिमालय जितने ऊंचे और लंबे पर्वत श्रृंखलाओं (High And Tall Mountain Ranges) का जन्म हो चुका है.

हिमालय से चार गुना ज्यादा लंबाई

आपको बता दें कि इतिहास (History) में पहली बार 2,000 और 1,800 Million साल पहले और दूसरी बार 650 और 500 Million सालों के बीच वर्तमान हिमालय पर्वतमाला (Present Himalayan Ranges) (जिसकी लंबाई 2,300 Km है) से लगभग चार गुना ज्यादा लंबाई वाले पर्वत (Mountains) पाए गए थे.

विकास में मददगार

हिमालय (Himalaya) से भी लंबी इन रेंजेस (Ranges) ने ग्रह के विकास (Evolution Of The Planet) में मदद की है. पहले सुपर माउंटेन को नूना सुपर माउंटेन (Nuna Supermountain) कहा गया जो कि यूकेरियोट्स (Eukaryotes) से मेल खाते हैं और जिसने पौधों और जानवरों (Plants And Animals) को जन्म दिया. वहीं दूसरे सुपर माउंटेन को ट्रांसगोंडवाना सुपर माउंटेन (Trans-Gondwana Supermountains) कहा गया जो पहले बड़े जानवरों की उपस्थिति और 45 मिलियन सालों बाद कैम्ब्रियन विस्फोट (Cambrian Explosion) से मेल खाता है जब ज्यादातर पशु समूह फॉसिल रिकॉर्ड (Animal Group Fossil Record) में दिखाई देते थे.

दो अवधियों के बीच गहरा संबंध

रिसर्चर्स (Researchers) ने इन सुपर माउंटेंस (Supermountains) के गठन पर लगातार पैनी नजर बनाए रखी है. रिसर्चर्स के अनुसार इन दो उद्हारणों और पृथ्वी के इतिहास में विकास (Development) की दो सबसे महत्वपूर्ण अवधियों के बीच संबंध है.

