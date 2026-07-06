280 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा सुपर टाइफून 'बावी', आज इन द्वीपों पर मचने वाला है कहर? तबाही का अलर्ट जारी

Super Typhoon Bavi Hindi News: अमेरिका में सुपर टाइफून 'बावी' ने तबाही मचानी शुरू कर दी है. यह तूफान विनाशकारी हवाओं और भारी बारिश के साथ आगे बढ़ रहा है. अधिकारियों ने इस तूफान को ‘सुपर टाइफून’ बताया जा रहा था, जिसकी ताकत कैटेगरी 5 के हरिकेन के बराबर है. यह तूफान इतना तेज है कि उसके प्रभाव से 280 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चल रही हैं, जो किसी भी पेड़, खंभों को उखाड़ सकती हैं.
यह तूफान प्रशांत महासागर से अब अमेरिका के प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है. इसे देखते हुए गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में लोगों को निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है. तूफान के प्रभाव की वजह से रविवार देर रात से ही द्वीपों पर जोरदार हवाएं और तेज बारिश शुरू हो गई थी. स्थानीय मौसम एजेंसियों के अनुसार, यह तूफान विनाशकारी हवाओं और भारी बारिश के साथ आ रहा है.
अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने हालात को गंभीर बताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. उसने विनाशकारी हवाओं और तूफानी लहरों से बड़े नुकसान की आशंका जताई है. जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के अनुसार, सुपर टाइफून 'बावी' सोमवार सुबह इस क्षेत्र के ऊपर से पश्चिम की ओर बढ़ने वाला है. इसके साथ ही 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं द्वीपों से टकराएगी.
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तूफान का सबसे बड़ा असर गुआम द्वीप और उत्तरी मारियाना द्वीपों पर नजर आ रहा है. इस द्वीप की आबादी करीब 2 लाख 10 हजार की है. विनाशकारी तूफान को देखते हुए पुलिस ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है. अलर्ट मिलने के बाद लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है. इसके चलते दोनों द्वीपों में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं.
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तूफान उत्तरी मारियाना में रोटा द्वीप के पास से होता हुआ गुजरा तो हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. इसकी वजह से बड़े स्तर पर तबाही हो सकती हैं. बहुत सारी इमारतें कई हफ्तों तक रहने लायक नहीं रह सकती हैं. पेड़ उखड़ सकते हैं और बिजली की लाइनें टूट सकती हैं. जिससे लोगों को कई दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ सकता है.
रोटा द्वीप के मेयर ऑब्री होकोग इन हालातों पर चिंता जताई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तूफान से निपटने को तैयार रहें और सावधानी बरतें. मेयर ने कहा कि एक साथ मिलकर सब लोग अपने परिवारों, पड़ोसियों और समुदाय की रक्षा कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से घरों से बाहर न निकलने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है.
सुपर टाइफून 'बावी' की वजह से प्रभावित लोगों में डर बैठा हुआ है. गुआम में घूमने पहुंचे एक पर्यटक ने कहा कि तूफान की वजह से उसकी फ्लाइट रद्द हो गई है. जिसकी वजह से वह वहीं फंसकर रह गया है. अब तूफान आने पर उसे होटल में ही रहना पड़ेगा. वहीं एक स्थानीय निवासी ने कहा कि तूफान की वजह से उसे कई दिनों तक घर में रहना पड़ेगा. इसकी वजह से उसकी आजीविका कैसे चलेगी, इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है.