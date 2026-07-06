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280 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा सुपर टाइफून 'बावी', आज इन द्वीपों पर मचने वाला है कहर? तबाही का अलर्ट जारी

Super Typhoon Bavi Latest News: आज का दिन लाखों लोगों के लिए बहुत विनाशकारी होने जा रहा है. करीब 280 किमी प्रति घंटे की विनाशकारी स्पीड के साथ सुपर टाइफून 'बावी' आज कई द्वीपों से टकराने जा रहा है. इसे देखते हुए वहां पर तबाही का अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 02:54 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:54 AM IST
280 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा सुपर टाइफून 'बावी', आज इन द्वीपों पर मचने वाला है कहर? तबाही का अलर्ट जारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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