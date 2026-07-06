280 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा सुपर टाइफून 'बावी', आज इन द्वीपों पर मचने वाला है कहर? तबाही का अलर्ट जारी

सुपर टाइफून 'बावी' की वजह से प्रभावित लोगों में डर बैठा हुआ है. गुआम में घूमने पहुंचे एक पर्यटक ने कहा कि तूफान की वजह से उसकी फ्लाइट रद्द हो गई है. जिसकी वजह से वह वहीं फंसकर रह गया है. अब तूफान आने पर उसे होटल में ही रहना पड़ेगा. वहीं एक स्थानीय निवासी ने कहा कि तूफान की वजह से उसे कई दिनों तक घर में रहना पड़ेगा. इसकी वजह से उसकी आजीविका कैसे चलेगी, इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है.