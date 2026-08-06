प्रशांत महासागर से निकला 'महादानव', भारत में मानसून की बारिश पर लगेगा ब्रेक? जानिए IMD का अलर्ट

Super Typhoon Dolphin: प्रशांत महासागर में डॉल्फिन तूफान का कहर देखने को मिल रहा है. यह तूफान तेज गति से जापान के दाइतो और रयुक्यू द्वीपों की ओर बढ़ रहा है, जिसने लोगों को डरा दिया है. मौसम वैज्ञानियों ने इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस तूफान से भारत को सीधे खतरा नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर दिख सकता है.
जानकारी के अनुसार, तूफान डॉल्फिन इस समय मिनामीदाइतो द्वीप से करीब 540 KM दूर है और 17 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि इसकी लगातार हवाओं की गति 175 किमी प्रतिघंटा है, जबकि इसकी रफ्तार 210 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को इस तूफान के दाइतो द्वीपों के करीब पहुंचने की संभावना है. वहीं, शक्रवार तक यह ओकिनावा के आसापास पहुंचेगा. इस दौरान 100 से 200 mm बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में 350 मिमी तक बारिश के आसार हैं. समुद्र में 10 से 11 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाला यह शक्तिशाली तूफान भारत के मानसून पर सीधा असर डालेगा. वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इस क्षेत्र में बहुत मजबूत चक्रवाती तूफान बनते हैं, तो वहां वातावरण में मौजूद नमी और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लेता है.
यही कारण है कि बंगाल में बनने वाली मौसम प्रणालियों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है. ऐसी परिस्थियों में बारिश कम हो जाती हैं. हालांकि, कुछ समय बाद जैसे ही इस तूफान का प्रभाव कम होता है, मानसून के फिर से एक्टिव होने की प्रबल संभावना होती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि तूफान डॉल्फिन भारत की ओर नहीं बढ़ रहा है. इस कारण इस विशाल तूफान से भारत को कोई सीधा खतरा नहीं है.
हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके कारण मानसून की रफ्तार के साथ बारिश के पैटर्न पर कुछ दिनों के लिए बदलाव देखने को मिल सकता है. विभाग ने बताया कि आने वाले समय में मौसमी बदलावों को लेकर पूर्वानुमान जारी किया जाएगा.