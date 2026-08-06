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प्रशांत महासागर से निकला 'महादानव', भारत में मानसून की बारिश पर लगेगा ब्रेक? जानिए IMD का अलर्ट

प्रशांत महासागर में डॉल्फिन तूफान कहर बरपा रहा है. इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को चेताया है. राहत की बात है कि इस तूफान का सीधा असर भारत पर नहीं होगा, लेकिन मानसूनी गतिविधियों पर थोड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:22 PM IST
प्रशांत महासागर से निकला 'महादानव', भारत में मानसून की बारिश पर लगेगा ब्रेक? जानिए IMD का अलर्ट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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