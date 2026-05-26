सुपरफास्ट ट्रेन ने स्कूल बस को उड़ाया, कई लोगों की मौके पर मौत, रेस्क्यू टीमें मौके पर

Train hits school bus: मंगलवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में एक सुपरफास्ट ट्रेन ने तेज रफ्तार से जा रही बस को टक्कर मार थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रेस्क्यू करने पहुंचे लोगों की रूह कांप गई.
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Train hits school bus in Belgium: बेल्जियम में हुए एक भयानक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में एक हाईस्पीड ट्रेन, ने स्कूल बस को उड़ा दिया. पलक झपकते हुए इस हादसे में स्कूल बस में सवार कई लोगों की मौत हो गई. ट्रेन की टक्कर से हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद देशभर में कोहराम मच गया. खबर मिलते ही आनन-फानन में इमरजेंसी ऑपरेशन और रेस्क्यू करने वाली टीमें पहुंची. हादसे के बाद बस टूटे-फूटे कबाड़ में बदल गई. सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं.
यह दुर्घटना बुगेनहाउट के एक लेवल क्रॉसिंग पर हुई. खबर मिलते ही लोगों का हुजूम मौके पर पहुंचा. फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है. पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तरी बेल्जियम में एक ट्रेन ने सात बच्चों को ले जा रही एक स्कूल मिनीबस को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई.
न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक दो अधिकारिक सूत्रों ने बुगेनहाउट गांव की एक लेवल क्रॉसिंग पर हुई टक्कर में बस में सवार कई लोगों की मौत की पुष्टि की है. खासकर बेल्जियम मीडिया ने रेलवे लाइन के बगल में सड़क पर एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिनीबस के पलटे होने की तस्वीरें दिखाईं, जिसके चारों ओर इमरजेंसी रेस्क्यू करने वाली टीमों ने टेंट लगाकर उस जगह को घेर लिया था, ताकि हादसे के बाद की तस्वीरें देखकर लोग पैनिक न करें. पुलिस प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि मिनीबस में सात बच्चे, एक सुपरवाइजर और एक ड्राइवर सवार थे.
यह दर्दनाक हादसा सुबह करीब 8 बजकर 08 मिनट पर हुआ. स्कूल बस से टकराई ट्रेन को करीब एक किलोमीटर आगे अगले स्टेशन पर रुकना था. बेल्जियम के गृह मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन ने X पर लिखा, 'मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'
इस हादसे पर यूरोपियन यूनियन ने भी शोक-संवेदना जताई है. ईयू यानी यूरोपीय संघ आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि वो इस दुर्घटना से बहुत दुखी हैं. वॉन डेर लेयेन ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, 'पीड़ितों के परिवारों और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. आज पूरा यूरोप बेल्जियम के साथ शोक मना रहा है. हम मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.'
पश्चिमी यूरोप में स्थित बेल्जियम की सीमाएं उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लक्जमबर्ग और साउथ-वेस्ट में फ्रांस से लगती हैं.
(नोट- ये खबर अपडेट हो रही है)
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