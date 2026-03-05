US Israel Iran War: अमेरिका के पूर्व ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन रहे सैंडी विनफेल्ड ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका अहम मिसाइलों की कमी का सामना कर सकता है. उन्होंने कहा कि यह एक तरह की 'रेस अगेंस्ट टाइम' है, जिसमें देखना होगा कि पहले किसका हथियार भंडार खत्म होता है. विनफेल्ड के मुताबिक, अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती हैं. उन्होंने खास तौर पर पैट्रियट और AMRAAM जैसी एयर डिफेंस मिसाइलों का जिक्र किया.

विनफेल्ड का कहना है कि ईरान के शाहेद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले अमेरिकी मिसाइलें महंगी और सीमित संख्या में हैं. एक 20 हजार डॉलर के ड्रोन को गिराने के लिए 40 लाख डॉलर की मिसाइल दागना आर्थिक रूप से भी भारी पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने क्या कहा?

इन दावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अमेरिका के पास मिड और हाई क्लास के हथियारों की असीमित क्षमता है. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को गलत और शर्मनाक बताया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने बताया कि अब तक ईरान 500 से ज्यादा मिसाइलें और 2000 ड्रोन लॉन्च कर चुका है. माना जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें और बड़ी संख्या में शाहेद ड्रोन का भंडार मौजूद है.

द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विनफेल्ड ने यह भी आरोप लगाया कि युद्ध के स्पष्ट उद्देश्य तय न होने से सेना का काम मुश्किल हो गया है. उनके मुताबिक, जब तक सैन्य लक्ष्य साफ नहीं होंगे, तब तक किसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना कठिन है. उन्होंने यह भी कहा कि शायद इसी वजह से अमेरिका को इजराइल के अलावा अन्य बड़े सहयोगी नहीं मिल पा रहे हैं.

क्या राजनीतिक दांव भी है दांव पर?

पूर्व एडमिरल ने संकेत दिया कि यह हमला अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है. उनका कहना है कि अगर चुनाव में हार होती है तो ट्रंप के खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तेज हो सकती है. साथ ही तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ाकर राजनीतिक जोखिम और बढ़ा सकती हैं.

विनफेल्ड का मानना है कि यह संघर्ष किसी परमाणु समझौते के जरिए खत्म हो सकता है, जिसमें ओमान और कतर जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाएं. ऐसे में ट्रंप जीत का दावा कर सकते हैं और ईरान परमाणु संवर्धन पर कुछ शर्तें मान सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है.