कभी फूटी आंख नहीं सुहाते थे जेलेंस्की, उनसे मिलने को रेडी हुए पुतिन; मुलाकात के मुहूर्त की आ गई तारीख
दुनिया

Russia-Ukraine Talks: रूस-यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए दिन-रात मीटिंग-मीटिंग चल रही हैं. सब कुछ सही हुआ तो शायद 31 अगस्त तक जंग खत्म होने की खुशखबरी आ सकती है. अमेरिकी मंत्री रूबियो ने कहा, 'पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात के लिए काम हो रहा है, बात बनी तो ट्रंप के साथ भी एक त्रिपक्षीय बैठक होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:26 PM IST
Putin Zelensky talks​: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं. रुबियो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तीन साल की जंग के बावजूद पुतिन का जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार होना बड़ी बात है. मैं गारंटी नहीं लेता कि सब सही होगा, लेकिन सबकुछ सही हो भी सकता है.'

जरूर मैं जेलेंस्की से मिलूंगा: पुतिन

फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, 'पुतिन कह रहे हैं, ज़रूर, मैं ज़ेलेंस्की से मिलूंगा'. ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ये बड़ी एचीवमेंट है. बड़ी बात है... मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वे मीटिंग वाले कमरे से सबसे अच्छे दोस्त बनकर निकलेंगे. मैं यह भी नहीं कह रहा दोनों उस कमरे से शांति समझौते के साथ निकलेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, यह साढ़े तीन साल से नहीं हो रहा था. यह मौत और विनाश का एक गतिरोधपूर्ण युद्ध चल रहा था'. 

दोनों पक्षों को देना और लेना होगा...

रुबियो ने आगे कहा, वे पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक की दिशा में काम कर रहे हैं, और अगर वह सफल रही, तो ट्रंप के साथ भी एक त्रिपक्षीय बैठक होगी. जहां हमें एक समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है. अभी तुरंत हम उस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन टारगेट यही है और आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से एक यह है कि उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए. किसी एक पक्ष से 100 प्रतिशत समर्थन की उम्मीद करना अवास्तविक है इसलिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा. दोनों पक्षों को देना और लेना होगा. क्योंकि किसी एक पक्ष का 100 प्रतिशत समर्थन प्राप्त करना आत्मसमर्पण होगा. 

ट्रंप को मिला पुतिन का न्योता

इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस आने का निमंत्रण ( Trump Receives Invitation To Visit Russia From Putin) मिल चुका है. ये न्योता ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का (Alaska summit) में हुई महत्वपूर्ण शिखर वार्ता के कुछ दिनों बाद आया है. पुतिन ने अलास्का की ज्वाइंट प्रेस कॉफ्रेंस में कहा था कि वो चाहेंगे कि दोनों नेताओं के बीच अगली शिखर वार्ता मास्को में हो.

सवाल -  जंग खत्म होने की क्या तैयारी है?
जवाब-  मंगलवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारियां शुरू की हैं. उस बैठक के बाद, हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं भी वहां मौजूद रहूंगा. मैंने  रूस के साथ शांति समझौते के तहत यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है, जिसमें यूरोप नेतृत्व करेगा और वाशिंगटन के साथ समन्वय करेगा.

सवाल- अलास्का समिट के बाद क्या हुआ?
जवाब- पुतिन के साथ बैठक के बाद, ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही युद्धविराम चाहते हैं. ट्रंप ने अपने, पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक संभावित त्रिपक्षीय बैठक की भी घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा, अगली मीटिंग में स्थायी शांति का फाइनल ब्लू प्रिंट निकल सकता है.

सवाल- निगोशिएशन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है?
जवाब- ट्रंप ने हाल ही में कहा था राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के लिए पश्चिमी सुरक्षा गारंटी पर सहमत हो गए हैं. हालांकि पुतिन ने कीव के नाटो गठबंधन में शामिल होने के लंबे समय से चले आ रहे सपने को खारिज कर दिया था. जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से आमने-सामने की मुलाकात की, जो फरवरी में उनके बीच हुए तीखे विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी पहली मीटिंग थी. जेलेंस्की ने कहा कि ये उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बैठक थी.

