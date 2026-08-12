Surya Grahan 2026 LIVE: लग गया साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखेगा इसका नजारा?

Surya Grahan 2026: बुधवार (12 अगस्त 2026) यानी आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है. यह रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू हुआ और रात 1 बजकर 27 मिनट पर खत्म होगा. बता दें कि सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी. खगोलविदों का कहना है कि इस पूर्ण सूर्यग्रहण में चंद्रमा सूर्य के तकरीबन 90 प्रतिशत भाग को ढक देगा. ज्योतिषविदों के मुताबिक, सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा.
सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्थ स्पेन, नॉर्थ रूस और पुर्तगाल के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में नजर आएगा. वहीं, भारत में सूर्यग्रहण नहीं देखने को मिलेगा और न ही यहां इसका सूतक काल मान्य रहेगा. ऐसे में भारत के लोगों को किसी तरह के खास नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है.
सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू हुआ. इसका मध्य काल रात 10 बजकर 28 मिनट से रात 12 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. वहीं इसका पीक टाइम रात 11 बजकर 16 मिनट पर रहेगा. इस समय यह अपने सबसे उच्चतम स्तर पर रहेगा. वहीं, सूर्य ग्रहण रात 1 बजकर 27 मिनट पर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.
@bufocalvin the solar eclipse It started 8 minutes ago, although you can't tell here...it's 5:43 pm... #Éclipse pic.twitter.com/e582fbluQ4
— Alberto de Dia (@patomareao8877) August 12, 2026
बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है. यह तब होता है, जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है. इस स्थिति में चंद्रमा सूरज के प्रकाश को रोक देता है, जिससे उसकी छाया धरती पर पड़ती है. इस दौरान धरती के कुछ हिस्सों से सूर्य थोड़ा या पूरी तरह ढका हुआ नजर आता है.
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