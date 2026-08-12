Surya Grahan 2026 LIVE: लग गया साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखेगा इसका नजारा?

Surya Grahan 2026: बुधवार (12 अगस्त 2026) यानी आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है. यह रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू हुआ और रात 1 बजकर 27 मिनट पर खत्म होगा. बता दें कि सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी. खगोलविदों का कहना है कि इस पूर्ण सूर्यग्रहण में चंद्रमा सूर्य के तकरीबन 90 प्रतिशत भाग को ढक देगा. ज्योतिषविदों के मुताबिक, सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा.