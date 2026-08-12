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Surya Grahan 2026 LIVE: लग गया साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखेगा इसका नजारा?

Surya Grahan 2026 Time: आज रात 9 बजकर 4 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है. इस दौरान चंद्रमा सूर्य को लगभग 90 फीसदी ढकने वाला है. भारत में सूर्यग्रहण नहीं दिखेगा और न ही यहां सूतक काल मान्य होगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 12, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:27 PM IST
Surya Grahan 2026 LIVE: लग गया साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखेगा इसका नजारा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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