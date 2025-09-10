कुर्सी संभालने से पहले क्या बोलीं सुशीला कार्की? बताया सबसे पहले क्या करेंगी, Gen-Z पर भी कर दी बड़ी टिप्पणी
दुनिया

कुर्सी संभालने से पहले क्या बोलीं सुशीला कार्की? बताया सबसे पहले क्या करेंगी, Gen-Z पर भी कर दी बड़ी टिप्पणी

Nepal New PM: नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बाद अब नई पीएम के लिए वोटिंग हो रही है. सुशीला कार्की को नेपाल की नई पीएम हो सकती हैं. पद संभालने से पहले उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये टिप्पणी की है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 10, 2025, 09:26 PM IST
Sushila Karki: नेपाल में युवाओं ने तख्तापलट कर दिया. Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में संसद भवन से लेकर होटलों तक में आगजनी की. जिसके बाद पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा, पीएम के भागने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जश्न भी मनाया. धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. इसी बीच नेपाल की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा है. युवाओं की वोटिंग में वो सबसे आगे चल रही हैं. नेपाल की नई पीएम की जिम्मेदारी से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है जानते हैं. 

नेतृत्व करने के लिए हैं तैयार
वोटिंग में आ रहे नतीजे को देखते हुए कहा जा रहा है की कार्की अगली पीएम बन सकती हैं और अगले चुनाव से पहले तक वो नेपाल का नेतृत्व करेंगी. मीडिया से बातचीत करते हुए कार्की ने कहा कि वह यह भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, Gen-Z ने नेपाल में हाल ही में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें उन पर भरोसा है कि वह कुछ समय के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को सम्मान और समर्थन देना होगा.

युवाओं को देना है लाभ
साथ ही साथ कहा कि हमारा ध्यान युवाओं को लाभ देना है. वोटिंग के दौरान युवा लड़के और लड़कियों ने उनके पक्ष में वोटिंग भी की है और मैंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के उनके निवेदन को स्वीकार लिया है. इसके अलावा कहा कि नेपाल की वर्तमान स्थिति कठिन है और नेपाल पहले भी कई समस्याओं से जूझ रहा है और अब स्थिति भयानक हो गई है. इन चुनौतियों के बावजूद भी हम नेपाल के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और हम देश के लिए एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे.

भारत के साथ संबंधों पर कही ये बात
भारत और नेपाल के संबंधों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता मजबूत है और कई वर्षों से ऐसा ही रहा है. भारत के लिए बहुत सम्मान और प्यार है. भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है. साथ ही कहा कि भारतीय नेताओं के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं. मैं खास तौर पर कहना चाहती हूं कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं मोदी जी के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है.

;