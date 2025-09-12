BHU से पढ़ीं सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम PM, आज 8.30 बजे लेंगी शपथ, संसद भंग

Sushila Karki: नेपाल में एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, काठमांडू की सड़कों पर काफी संख्या में लोग उतरे हुए हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है.नेपाल में तख्तापलट के बाद अब संसद को भंग कर दिया है और सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि आज रात 8.30 बजे वो शपथ भी लेंगी. ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं.

अफवाहों पर लगा विराम

नेपाल में हो रहे प्रदर्शन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कुलमान घिसिंग या काठमांडू के मेयर बालेंद्र देश के नए पीएम बन सकते हैं. हालांकि इन अफवाहों पर विराम लग गया है. Gen-Z के प्रदर्शन के बाद अब देश की पूर्व चीफ जस्टिस रहीं सुशीला कार्की नई पीएम हो सकती हैं. बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) हैं, जिन्होंने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक अपनी सेवाएं दी हैं.