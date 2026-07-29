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नवजात दूध में सीसे की मिलावट की आशंका, अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में पहुंचे हजारों लोग; कंपनी बोली- वापस मंगाएंगे बैच

Newborn Canned Milk News: हांगकांग में नवजात बच्चों के दूध में सीसे की मिलावट की आशंका से हड़कंप मचा है. इस घटना का अलर्ट जारी होने के बाद हजारों लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. वहीं निर्माता कंपनी ने कहा कि प्रशासन के निर्देश के बाद वह अपने डिब्बाबंद दूध के मौजूदा बैच को बाजार से वापस मंगवा रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:46 AM IST
नवजात दूध में सीसे की मिलावट की आशंका, अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में पहुंचे हजारों लोग; कंपनी बोली- वापस मंगाएंगे बैच

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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