/नवजात दूध में सीसे की मिलावट की आशंका, अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में पहुंचे हजारों लोग; कंपनी बोली- वापस मंगाएंगे बैच

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) के अनुसार, जब यह जानकारी पब्लिक में फैली तो उनमें घबराहट मच गई. हांगकांग में लोग अपने नवजात बच्चों को मेडिकल जांच के लिए अस्पतालों में ले जाने लगे. मामले से परेशान एक मां ने बताया कि उनका पांच महीने का बच्चा इसी प्रभावित बैच के दूध का सेवन कर रहा था. महिला ने बताया कि जब उन्हें अलर्ट का पता चला तो तो तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल में भर्ती किया है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.