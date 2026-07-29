/नवजात दूध में सीसे की मिलावट की आशंका, अपने बच्चों को लेकर अस्पतालों में पहुंचे हजारों लोग; कंपनी बोली- वापस मंगाएंगे बैच

Newborn Canned Milk Adulteration News: चीन में एक प्रसिद्ध दवा कंपनी के नवजात शिशुओं के लिए बनाए जा रहे डिब्बाबंद दूध में अत्यधिक मात्रा में सीसा (Lead) पाए जाने की खबरों के बाद हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में मां-बाप अपने नवजात बच्चों को मेडिकल जांच के लिए अस्पतालों में ले जा रहे हैं. वे सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण और अपने बच्चों की सेहत की गारंटी मांग रहे हैं. लेकिन ऐसा न होने की वजह से उनमें घबराहट फैल रही है.
यह पूरा मामला तब सामने आया, जब मकाऊ के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नवजात शिशुओं के लिए बनने वाले डिब्बाबंद दूध 'फ्रिसोलैक प्रेस्टिज स्टेज 1' (800 ग्राम) ब्रांड के एक विशेष बैच में सीसे का स्तर सामान्य ज्यादा पाया. इसके बाद मकाऊ प्रशासन ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया. यह अलर्ट मिलने के बाद हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शनिवार को कंपनी से अपने उत्पाद के इस बैच को वापस लेने का अनुरोध किया.
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) के अनुसार, जब यह जानकारी पब्लिक में फैली तो उनमें घबराहट मच गई. हांगकांग में लोग अपने नवजात बच्चों को मेडिकल जांच के लिए अस्पतालों में ले जाने लगे. मामले से परेशान एक मां ने बताया कि उनका पांच महीने का बच्चा इसी प्रभावित बैच के दूध का सेवन कर रहा था. महिला ने बताया कि जब उन्हें अलर्ट का पता चला तो तो तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल में भर्ती किया है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
इस अलर्ट ने पूरे हांगकांग में लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी परेशानी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अगर मैं इस ब्रांड को छोड़कर किसी नए इन्फैंट फॉर्मूला पर स्विच भी कर लूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह ब्रांड सुरक्षित है? क्या गारंटी है कि अगला प्रभावित उत्पाद वही नहीं होगा?'
इसी तरह की पोस्ट में एक मां ने लिखा, 'मेरी बेटी जन्म से ही फ्रिसोलैक प्रेस्टिज स्टेज 1 पी रही है. मैं अब तुरंत इसका दूध बदलना चाहती हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ब्रांड चुनूं जो पूरी तरह सुरक्षित हो?'
रिपोर्ट के मिताबिक, चीन में बिकने वाले इस लोकप्रिय डिब्बाबंद दूध वाले ब्रांड का निर्माण प्रसिद्ध कंपनी 'रॉयल फ्रीसलैंडकैंपिना' (Royal FrieslandCampina) करती है. उसने इस सारे मामले पर अपनी सफाई दी है. कंपनी ने जोर देकर कहा कि उनकी ओर से कराए गए थर्ड-पार्टी परीक्षण में वह बैच पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है. हालांकि, अधिकारियों की चेतावनी के बाद संबंधित बैच को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
फिलहाल हांगकांग में स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. वे पैरंट्स को घबराने के बजाय योग्य बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श लेकर ही दूध का विकल्प चुनने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि, इससे मां-बाप की घबराहट कम नहीं हो रही है. वे इस बारे में सरकार की गारंटी चाहते हैं. जिससे वे अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेफिक्र हो सकें.