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यहां जी तो सकते हैं, मरना अलाउड नहीं... इकलौती जगह जहां न तो बच्चे पैदा होते हैं और न ही किसी को दफनाया जाता है

Place Where No Child Is Born: क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है, जहां आप अपना पूरा जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन यहां न तो आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और न ही यहां चैन से मर सकते हैं? ये जगह वाकई में हमारी धरती पर मौजूद है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 05, 2026, 08:32 PM IST
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यहां जी तो सकते हैं, मरना अलाउड नहीं... इकलौती जगह जहां न तो बच्चे पैदा होते हैं और न ही किसी को दफनाया जाता है

Svalbard Norway: दुनियाभर में जहां भी सभ्यता है वहां बच्चे-बूढ़े, जानवर-पक्षी सब रहते हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं. मंदिर, दफ्तर, कब्रिस्तान से लेकर पेट्रोल पंप जैसी लोगों के काम आने वाली कई अहम चीजों की मौजूदगी आपको वहां हमेशा मिलेगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है, जहां न तो कोई बच्चा पैदा हो सकता है और न ही वहां किसी को दफनाया जा सकता है. ये अनोखी जगह नॉर्वे में है, जिसका नाम स्वालबार्ड है. 

डेड बॉडी नहीं दफनाई जाती 

स्वालबार्ड चारों ओर बर्फ के पहाड़ों से ढका है. यह नॉर्वे के मेनलैंज से लगभग 930 किलोमीटर नॉर्थ में और नॉर्थ पोल से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. केवल 2, 400 की आबादी वाली इस जगह पर न तो बच्चे पैदा किए जाते हैं और न ही यहां किसी को दफनाया जाता है.

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इसका कारण कोई नियम-कानून नहीं बल्कि कठोर प्राकृतिक परिस्थितियां हैं. यहां ज्यादातर समय या तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके चलते डेड बॉडी सड़-गल नहीं पाती. ऐसे में लोगों को यहां दफनाना असंभव है. इस इलाके में जो भी व्यक्ति अधिक बीमार पड़ता है, उसे नॉर्वे मेनलैंड पर भेज दिया जाता है.   

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यहां बच्चे पैदा नहीं होते 

स्वालबार्ड में लोग रिटायरमेंट लेकर भी नहीं रह सकते. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं. ऊपर से यह जगह केवल युवाओं, मजबूत और कामकाजी लोगों के लिए ही बनी है. यहां डॉक्टर भी केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज कर सकते हैं.

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प्रेग्नेंसी के समय कॉम्पलिकेशन और डिलीवरी के लिए यहां की महिलाओं को ओस्लो भेज दिया जाता है, क्योंकि यहां इलाज संभव नहीं है. हैरानी की बात ये है कि इन सब अभाव के बवाजूद स्वालबार्ड सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है.स्वालबार्ड में लोगों की आबादी बेहद कम है. यहां अपराध भी बेहद कम होते हैं. यहां के लोग अक्सर अपने घर के दरवाजे लॉक भी नहीं करते. 

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क्या आप रह सकते हैं इधर? 

बता दें कि स्वालबार्ड दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है, जहां आप बिना वीजा, रेजीडेंसी और वर्क पर्मिट के रह सकते हैं. भले ही यह जगह यूरोप में आती है, लेकिन यह शेंगेन समझौते का हिस्सा नहीं है. ऐसे में यहां वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

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स्वालबार्ड आने के लिए आपको यहां पासपोर्ट से अपनी पहचान साबित करनी होगी. हालांकि, यहां रहना भी कोई आसान बात नहीं है क्योंकि आप यहां तभी जा सकते हैं, जब आप अपना खर्च खुद उठा सकते हैं, आपके पास रोजगार का साधन हो या आप खुद से काम ढूंढ सकते हैं. इसके अलावा आप यहां अपना ख्याल बिना किसी दिक्कत के खुद रख सकते हैं.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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