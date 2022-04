यूक्रेनी लड़कियों को रेप के बाद मार रहे रूसी सैनिक, सांसद ने ट्वीट की खौफनाक तस्वीरें

Russia-Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले छह सप्ताह से जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही. इस जंग ने यूक्रेन के नागरिकों का सबकुछ उजाड़ दिया है. अब दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने मासूम बच्चियों और कम उम्र की लड़कियों के साथ दरिंदगी की है. यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंक ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने 10 साल की उम्र की लड़कियों का रेप किया और उनके शरीर पर स्वास्तिक जैसे निशान बनाए. उन्होंने इन अपराधों की पुष्टि के लिए कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं.

Russian soldiers loot, rape and kill. 10 y.o. girls with vaginal and rectal tears. Women with swastika shaped burns. Russia. Russian Men did this. And Russian mothers raised them. A nation of immoral criminals

18300 Russian soldiers killed in #Ukraine . And I’m not sorry for any one of them. #WarDay #40

लेसिया वासिलेंक ने दावा किया है कि जिन लड़कियों को रूसी सैनिकों ने अपना शिकार बनाया उनके शरीर पर स्वास्तिक के आकार के जलने के निशान पाए गए हैं. उन्होंने हैशटैग #StopGenocide #StopPutinNOW के साथ अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से रूसी सैनिकों के ज्यादती की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने ट्वीट किया, 'रूसी सैनिक लूटते हैं, बलात्कार करते हैं और मारते हैं.'

बता दें कि यूक्रेन में नागरिकों की जानबूझकर हत्या करने के सबूत सामने आने के बाद रूस को सोमवार को चारों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच एक बार फिर कुछ पश्चिमी नेताओं ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों का आह्वान किया है. जर्मनी के रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ रूसी गैस आयात पर प्रतिबंध पर चर्चा करे.

यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि 410 नागरिकों के शव राजधानी कीव के आसपास के शहरों में पाए गए, जिन्हें हाल के दिनों में रूसी सेना से फिर से कब्जे में लिया गया था. राजधानी के पश्चिमोत्तर में बूचा में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने 21 शव देखे. नौ लोगों का शव एक साथ देखा गया. ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी गई हो. उनमें से दो के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे. कीव के पश्चिम में मोतिजिन में न्यूज एजेंसी एपी के पत्रकारों ने चार शव देखे, जिन्हें पास से गोली मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया था. इन शवों में मेयर, उनके बेटे और पति का शव शामिल था. शव बंधे हुए थे और उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और कुछ पश्चिमी नेताओं ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया है. संगीतकारों और अन्य कलाकारों के लिए लास वेगास में ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान दिखाए गए एक वीडियो में, जेलेंस्की ने उनसे अपने राष्ट्र का समर्थन करने और 'मौन को अपने संगीत से भरने' के लिए कहा.

came in with military bands and columns of the Rosguard. But they were followed by mobile crematories. Why do you need them if you don’t believe in resistance? Now we know - to hide war crimes. This is not a performer's mistake. This is a planned genocide. #BuchaMassacre pic.twitter.com/koRdQbtbX8

