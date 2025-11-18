वो शहर जो दो बार मर गया, जमीन के नीचे 400 सालों तक रहा गायब, अचानक हो गया जिंदा? पूरी दुनिया में चर्चा

Gothenburg: स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर गोथेनबर्ग. बाहर से देखो तो चमचमाता आधुनिक शहर. बंदरगाह, फैक्ट्रियां, ऊंची-ऊंची इमारतें. लेकिन इसी शहर की जमीन के ठीक नीचे 400 साल से एक पुराना शहर दबा हुआ गायब था. एक तरह से मरा हुआ शहर, जिसका नाम नामन्या लोडोसे. अब 2025 में खुदाई करते-करते वह पुराना शहर फिर से सामने आ गया है. चौंकिए मत, सबसे हैरानी की बात यह शहर अपनी जिंदगी में दो बार पूरी तरह खाली हो चुका है, दो बार भूतिया शहर बन चुका है और फिर जमीन के अंदर गायब हो गया था. आज उसी की जगह नया गोथेनबर्ग खड़ा है. अब समझते हैं पूरी कहानी.

दो बार मरा, फिर भी जिंदा हो गया शहर!

साल था 1470-80 का दौर. न्या लोडोसे उस समय स्वीडन का महत्वपूर्ण व्यापारिक और रक्षा केंद्र था. सेवेन नदी के किनारे बसा यह शहर मिट्टी की ऊंची दीवारों और गहरी खाई से घिरा हुआ था. दक्षिण में मजबूत पत्थर का दरवाजा था, जहां से मुख्य सड़क नदी तक जाती थी.लोग खुशी-खुशी रहते थे. लेकिन 1540-50 के आसपास लोग शहर छोड़कर पास के अल्व्सबोर्ग चले गए.जिसके बाद शहर खाली हो गया. पहली बार भूतिया बन गया. कुछ दशक बाद लोग फिर लौटे.नई दीवारें बनाईं, नया मजबूत दरवाजा बनाया.फिर से रौनक लौटी.

फिर आया 1621. ठीक पास में नया शहर गोथेनबर्ग बसाया गया. व्यापार और सुरक्षा के लिए गोथेनबर्ग कहीं ज्यादा बेहतर जगह थी. बस तीन साल में ही न्या लोडोसे फिर खाली हो गया.और इस बार दूसरी बार शहर भूतिया बन गया और 1624 तक पूरी तरह सुनसान.

Add Zee News as a Preferred Source

400 साल तक जमीन के नीचे गायब रहा पूरा शहर

लोग चले गए तो घर, सड़कें, दीवारें, दरवाजे सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ दिया गया. धीरे-धीरे मिट्टी और कचरा जमा होता गया. ऊपर से घास, पेड़ उग आए. फिर 1870 के दशक में गोथेनबर्ग ने अपना औद्योगिक इलाका यहीं बना लिया.कोई नहीं जानता था कि फैक्ट्रियों के नीचे एक पूरा मध्ययुगीन शहर दबा हुआ है. 400 साल तक कोई खबर नहीं. फिर 2025 में निर्माण कार्य के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ अजीब चीजें मिलीं हैं. जिनमें पुरानी नींव, लकड़ी के खंभे, मिट्टी की प्राचीर, खाई और पत्थर का विशाल दक्षिणी द्वार.

खुदाई में मिले चौंकाने वाले सबूत

मिट्टी की ऊंची दीवार और गहरी खाई

दक्षिणी प्रवेश द्वार के लिए पत्थर और लकड़ी का मजबूत गेट

मुख्य सड़क पर घरों की पक्की नींव

चुंगी घर (टैक्स लेने की जगह)

चीनी मिट्टी के बर्तन, हड्डियां, सिक्के, कांच की चीजें, औजार

ये सब बताते हैं कि यहां जिंदगी कितनी समृद्ध थी.

आखिर लोग न्या लोडोसे क्यों छोड़कर भाग गए?

इसकी दो वजह थी. जिसमें डेनमार्क और स्वीडन की लड़ाई के कारण इलाका सुरक्षित नहीं रहा था. दूसरा 1621 में जब गोथेनबर्ग बना तो उसकी लोकेशन कहीं ज्यादा फायदेमंद थी. नदी का मुहाना, समुद्र के करीब, व्यापार आसान.

बस तीन साल में पूरा शहर खाली. लोग अपना सामान तक नहीं ले गए. सब कुछ छोड़कर नए शहर चले गए.

आज क्या हो रहा है?

स्वीडन के राज्य ऐतिहासिक संग्रहालय और आर्कियोलोगेर्ना की टीम लगातार खुदाई कर रही है. जो हिस्सा मिला है वह न्या लोडोसे का दक्षिणी इलाका है. शोधकर्ता कहते हैं – “यह स्वीडन के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है.”

शायद जल्द ही यहां संग्रहालय बने या कुछ हिस्सा आम लोगों के देखने के लिए खोल दिया जाए. तो अगली बार जब आप गोथेनबर्ग की सड़कों पर चलें, तो याद रखिए. आपके पैरों के नीचे 400 साल पुराना एक पूरा शहर सो रहा है, जो दो बार मरा था और अब फिर से जाग रहा है.