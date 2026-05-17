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Hindi NewsदुनियाPM को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजे गए मोदी; बन गया रिकॉर्ड

PM को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजे गए मोदी; बन गया रिकॉर्ड

स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रॉयल ​​ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया. पीएम मोदी दो दिवसीय स्वीडन के दौरे पर गए हैं, जहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक 31 वैश्विक सम्मान मिल चुका है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 11:00 PM IST
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PM को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजे गए मोदी; बन गया रिकॉर्ड

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (17 मई) को यूरोप के स्वीडन पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया. स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग में पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया गया. इसके साथ ही स्वीडन ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है. पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिल रही है. 

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूरोप के चार देशों के दौरे पर हैं. स्वीडन ही इस दौरे का दूसरा पड़ाव है. 17 और 18 मई को पीएम मोदी स्वीडन में ही रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी का यह दूसरा स्वीडन दौरा है. इससे पहले साल 2018 में वह स्वीडन गए थे. 

पीएम के विमान को स्वीडन की वायु सेना ने किया एस्कॉर्ट 

सबसे खाल पल वह रहा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान स्वीडन की हवाई सीमान में प्रवेश किया, स्वीडन की वायुसेना के ग्रिपेन लड़ाकू विमान ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया. पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा घेरा देते हुए ये लड़ाकू विमान गोथेनबर्ग एयरपोर्ट तक साथ आए. इस घटना को एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता है. एक एक तरीका है कि मेजबान देश उस नेता को कितनी अहमियत देता है. 

यह भी पढ़ें: चीन-पेरू नहीं... इस देश की धरती उगलती है सबसे सस्ती चांदी, सदियों पुराना है इतिहास

दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात 

पीएम मोदी ने अपने स्वीडन के दौरे के दौरान अपने समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों विस्तार से चर्चा की. बता दें कि स्वीडन के पीएम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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