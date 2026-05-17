PM को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से नवाजे गए मोदी; बन गया रिकॉर्ड

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (17 मई) को यूरोप के स्वीडन पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया. स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग में पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया गया. इसके साथ ही स्वीडन ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है. पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिल रही है.

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूरोप के चार देशों के दौरे पर हैं. स्वीडन ही इस दौरे का दूसरा पड़ाव है. 17 और 18 मई को पीएम मोदी स्वीडन में ही रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी का यह दूसरा स्वीडन दौरा है. इससे पहले साल 2018 में वह स्वीडन गए थे.

Gothenburg: Sweden confers the 'Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross' upon Prime Minister Narendra Modi Add Zee News as a Preferred Source It is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a Head of Government. This is the 31st global honour for PM Modi. (Source: DD) pic.twitter.com/VB3O5CAn61 — ANI (@ANI) May 17, 2026

पीएम के विमान को स्वीडन की वायु सेना ने किया एस्कॉर्ट

सबसे खाल पल वह रहा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान स्वीडन की हवाई सीमान में प्रवेश किया, स्वीडन की वायुसेना के ग्रिपेन लड़ाकू विमान ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया. पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा घेरा देते हुए ये लड़ाकू विमान गोथेनबर्ग एयरपोर्ट तक साथ आए. इस घटना को एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता है. एक एक तरीका है कि मेजबान देश उस नेता को कितनी अहमियत देता है.

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दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात

पीएम मोदी ने अपने स्वीडन के दौरे के दौरान अपने समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों विस्तार से चर्चा की. बता दें कि स्वीडन के पीएम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे.

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