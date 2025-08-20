Sweden Church Move: ये तो कमाल हो गया! चर्च के 'पैर' निकल आए और वह चल पड़ी है
Advertisement
trendingNow12889103
Hindi Newsदुनिया

Sweden Church Move: ये तो कमाल हो गया! चर्च के 'पैर' निकल आए और वह चल पड़ी है

Sweden Church Video: उत्तरी यूरोप के खूबसूरत देश स्वीडन में इस समय एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है. एक वुडेन चर्च सड़क पर चल पड़ी है. हां, धीरे-धीरे वह नए ठिकाने की तरफ निकल पड़ी है. पूरा शहर थमकर उसे देख रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sweden Church Move: ये तो कमाल हो गया! चर्च के 'पैर' निकल आए और वह चल पड़ी है

25 साल पहले इस देश के लोगों ने वोट देकर वुडेन चर्च को बेस्ट बिल्डिंग कहा था. अब वही चर्च सड़क पर चलने लगी तो लोग खड़े होकर देखने लगे हैं. हो सकता है आपको जानकर ताज्जुब हो लेकिन यह सच है. चर्च सड़क पर चल रही है. चलने के लिए 'कदम' लगाए गए हैं. यह स्वीडन की सबसे प्यारी चर्च है. लाखों लोगों की प्रार्थना के इस केंद्र को आधुनिक इंजीनियरिंग की मदद से शिफ्ट किया जा रहा है. पर सवाल यह है कि चर्च को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?

इसका नाम किरूना चर्च है. स्वीडन का 100 साल से भी ज्यादा पुराना ऐतिहासिक स्थल नई मंजिल के लिए दो दिन की यात्रा पर निकला है. यह शिफ्टिंग जरूरी थी क्योंकि तीन दशक से इस माइनिंग टाउन किरूना से लोगों और इमारतों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चालू है. अगले कुछ घटों में चर्च शहर के नए सेंटर पर पहुंचने के लिए करीब 5 किमी की यात्रा पूरी करेगी. 

दो दिन में 5 किमी का सफर

600 टन वजनी इस चर्च को नीचे से उठाकर एक विशेष रूप से डिजाइन ट्रेलर पर रखा गया. इसके बाद तो कमाल की इंजीनियरिंग देख लोग हैरान रह गए. यह शिफ्टिंग लगभग आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है. इस तरह चर्च के मंजिल तक पहुंचने में दो दिन लगेंगे. 

अब बात क्यों की? दरअसल, दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत लौह अयस्क खदान ने इस शहर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है. लगातार गहरी होती खदान से जमीन कमजोर हो गई है और इसके कभी भी ढहने का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक करीब 3,000 घरों और 6,000 निवासियों को स्थानांतरित करना होगा. 

वैसे, कई सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है लेकिन लाखों लोगों की आस्था के केंद्र, चर्च को पूरी तरह से शिफ्ट करने का फैसला किया गया.

पढ़ें: अब जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल! 

पढ़ें: रूस-यूक्रेन डील हो गई तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा...

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

sweden news

Trending news

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
;