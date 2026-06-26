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गोद में नवजात, हाथ में देश की जिम्मेदारी... 3 महीने के बेटे को सीने से लगाकर EU में भाषण देने पहुंचीं मंत्री, वीडियो ने जीता दुनिया का दिल

Sweden Leader With Child In EU Meeting: स्वीडन की जलवायु मंत्री रोमिना पोरमोख्तारी EU काउंसिल की बैठक में अपने 3 महीने के बेटे एडम को लेकर पहुंची. उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर ही अपना भाषण दिया. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:49 PM IST
गोद में नवजात, हाथ में देश की जिम्मेदारी... 3 महीने के बेटे को सीने से लगाकर EU में भाषण देने पहुंचीं मंत्री, वीडियो ने जीता दुनिया का दिल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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