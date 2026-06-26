/गोद में नवजात, हाथ में देश की जिम्मेदारी... 3 महीने के बेटे को सीने से लगाकर EU में भाषण देने पहुंचीं मंत्री, वीडियो ने जीता दुनिया का दिल

बता दें कि स्वीडन पैरेंटल लीव पॉलिसी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इसे देश के अधिक टैक्स वाले सिस्टम की ओर से फंड किया जाता है. इस बार चुनावी अभियान में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है. स्वीडन में माता-पिता को मिलाकर कुल तकरीबन 16 महीने की पेड लीव दी जाती है, जिस में हर माता-पिता के लिए 90 दिन रिजर्व रहते हैं. इन्हें किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जाता. अगर कोई पेरेंट्स अपना हिस्सा नहीं लेते तो, वे दिन बेकार जाते हैं. बिना ट्रांसफर होने वाली लीव के दिनों को डैड मंथ्स बोला जाता है. ये पिताओं को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है.