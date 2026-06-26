/गोद में नवजात, हाथ में देश की जिम्मेदारी... 3 महीने के बेटे को सीने से लगाकर EU में भाषण देने पहुंचीं मंत्री, वीडियो ने जीता दुनिया का दिल

Sweden Parental Leave Policy: एक मां भले ही कितनी व्यस्त हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकलाना कभी नहीं भूलती. ऐसा ही एक नजारा यूरोपीय यूनियन (EU) की एक हाई प्रोफाइल बैठक में देखने को मिला. जलवायु परिवर्तन नीतियों को लेकर हो रही इस मीटिंग में स्वीडन की जलवायु मंत्री और सबसे कम उम्र की सांसद रोमिना पोरमोख्तारी भी शामिल थीं. उन्होंने अपने 3 महीने के बेटे एडम को गोद में बिठाकर भाषण दिया.
इस युवा सांसद ने इतने बड़े वैश्विक मंच पर न केवल अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपने मां होने की जिम्मेदारी भी निभाई. EU काउंसिल की बैठक में यह नजारा पहली बार देखने को मिला, जब कोई नन्हा से मेहमान इतनी बड़ी बैठक का हिस्सा बना हो. इंटरनेट पर सांसद का बच्चा गोद में लिए भाषण देते यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, रोमिना पोरमोख्तारी अपने बेटे एडम को लक्जमबर्ग में EU काउंसिल की बैठक में साथ लाई थीं. इसका उद्देश्य पैरेंटल लीव की उन पॉलिसी के लाभ को गिनाना था, जो महिलाओं को नौकरी और पारिवारिक जिम्मदारियों में से केवल किसी एक का ही चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करतीं.
Swedish climate minister Romina Pourmokhtari brought her infant son to an EU council meeting in Luxembourg to highlight the benefits of parental leave policies https://t.co/0qkUofqt17 pic.twitter.com/7Ro5IIKlyd
— Reuters (@Reuters) June 25, 2026
रोमिना ने कहा कि वह यह बताना चाहती थी कि इस तरह के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है. यकीनन, इसके लिए ऐसा पार्टनर जरूरी होता है, जो पुराने विचारों वाला न होकर काफी मॉडर्न हो और साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो.
रोमिना पोरमोख्तारी 30 साल की हैं और वह साल 2022 में पद संभालते समय स्वीडन के इतिहास में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी थीं. रोमिना हाल ही में पैरेंटल लीव से लौटी हैं. वहीं, उनके पति सितंबर 2026 में स्वीडन में होने वाले इलेक्शन तक छुट्टी पर हैं. वह अपने बेटे एडम की देखभाल के लिए रोमिना के साथ लक्जमबर्ग गए थे. EU काउंसिल के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि संस्था की जानकारी के मुताबिक, यह पहली बार है, जब कोई बच्चा EU मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल हुआ.
बता दें कि स्वीडन पैरेंटल लीव पॉलिसी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इसे देश के अधिक टैक्स वाले सिस्टम की ओर से फंड किया जाता है. इस बार चुनावी अभियान में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है. स्वीडन में माता-पिता को मिलाकर कुल तकरीबन 16 महीने की पेड लीव दी जाती है, जिस में हर माता-पिता के लिए 90 दिन रिजर्व रहते हैं. इन्हें किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जाता. अगर कोई पेरेंट्स अपना हिस्सा नहीं लेते तो, वे दिन बेकार जाते हैं. बिना ट्रांसफर होने वाली लीव के दिनों को डैड मंथ्स बोला जाता है. ये पिताओं को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है.