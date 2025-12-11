Sweden Princess Sofia skips Nobel Prize Ceremony: स्वीडन की प्रिंसेस सोफिया एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने नोबेल प्राइज समारोह 2025 में हिस्सा नहीं लिया. यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने पुराने संबंधों की खबर सामने आने के बाद ये सब हुआ. इससे पहले ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू भी एप्सटीन विवाद में फंस चुके हैं. एपस्टीन से संबंध होने के कारण प्रिंस एंड्रयू को अपनी शाही उपाधि गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उन पर नाबालिग वर्जीनिया गिउफ्रे के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगा था, जो उनके पतन का कारण बना. अब सोफिया एपस्टीन विवाद में फंसने वाली शाही परिवार की दूसरी सदस्य बनी हैं.

जानकारी के अनुसार, स्वीडन के अखबार डाजेन्स न्येहेतेर ने 9 दिसंबर को एप्सटीन और बार्ब्रो एहनबॉम के बीच हुए पुराने ईमेल्स प्रकाशित किए हैं. एहनबॉम प्रिंसेस सोफिया की मेंटर रह चुकी हैं और 2015 में उनकी शादी में भी शामिल हुई थीं. ईमेल लीक होने के बाद स्वीडिश शाही परिवार ने पुष्टि की है कि सोफिया की मुलाकात एप्सटीन से 2005 में हुई थी, तब वह न्यूयॉर्क में एक उभरती हुई एक्ट्रेस थीं.

जारी ईमेल्स में पता चला कि 2005 में बार्ब्रो ने सोफिया की एक फोटो एप्सटीन को भेजी थी. उन्होंने लिखा था 'यह सोफिया है, एक नई एक्ट्रेस जो अभी-अभी न्यूयॉर्क आई है. वही लड़की जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. इस पर एप्सटीन ने जवाब दिया था कि 'मैं कैरेबियन में हूं, क्या वह कुछ दिनों के लिए आना चाहेगी? मैं टिकट भेज दूंगा.'

दूसरा ईमेल 2006 का है, जिसमें एप्सटीन के असिस्टेंट ने बार्ब्रो से पूछा था कि "कैमिला" के साथ क्या हुआ? बार्ब्रो ने जवाब दिया कि शायद एप्सटीन को नाम याद नहीं, वह वास्तव में सोफिया की बात कर रहे हैं, जो अपने दोस्त कैमिला के साथ आई थीं. बार्ब्रो ने यह भी बताया कि एप्सटीन ने दोनों महिलाओं को एक्टिंग स्कूल भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके वीजा में समस्याएं आ गई थीं.

कौन हैं सोफिया?

स्वीडन की प्रिंसेस सोफिया (Princess Sofia) स्वीडिश शाही परिवार की सदस्य हैं. 6 दिसंबर 1984 को जन्मीं सोफिया पहले मॉडलिंग करती थीं. इसी दौरान उन्हें काफी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 2010 में उन्होंने प्रिंस कार्ल को डेट किया फिर 2015 में शादी करके प्रिंसेस बनीं. उनके प्रिंस कार्ल फिलिप से तीन बेटे और एक बेटी है. सोफिया के मॉडलिंग करियर और उसके बाद सामने आए एप्सटीन से जुड़े ईमेल्स ने एक बार फिर पुराने विवादों को हवा दे दी है, हालांकि शाही परिवार की ओर से फिलहाल इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की गई है.

जेफरी एपस्टीन के बारे में जानिए..

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) का थे, जिनके साथ स्वीडन की प्रिंसेस सोफिया का नाम जुड़ा है. तो जान लीजिए कि जेफरी एपस्टीन एक बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर थे, जो नाबालिग लड़कियों के शोषण और उनकी तस्करी के दोषी ठहराए गए थे. कई मामलों में उनका नाम आया था. एक स्कूल टीचर के तौर पर अपने करियर का आगाज करने वाले एपस्टीन ने बाद में फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और बहुत पैसा कमाया. नतीजा ये हुआ कि उनकी पहचान कई हाई-प्रोफाइल लोगों से हुई. राजनेताओं, बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों से नजदीकी संबंधों के कारण वो चर्चा में रहे.

साल 2008 में फ्लोरिडा की अदालत ने उन्हें नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए बुलाने का दोषी ठहराया था. उन्हें एक विवादित प्ली-डील के तहत 13 महीने की सजा मिली, जिसमें उन्हें दिन में काम पर बाहर जाने की अनुमति थी. इस फैसले को लेकर उस समय भी काफी आलोचना हुई थी. फिर जुलाई 2019 में एपस्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया. इस बार उन पर न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी और साजिश रचने के गंभीर आरोप थे. इस मामले की सुनवाई का इंतजार करते हुए वो 10 अगस्त 2019 को जेल कोठरी में मृत पाए गए थे. मेडिकल रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन उनकी मौत को लेकर आज भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं.

