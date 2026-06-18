Sweden news: स्वीडन में एक हैवान पति को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया तो उसका मोहल्ला दंग रह गया. वो शख्स अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ सोने को मजबूर करता था. पत्नी के मना करने पर उसके साथ शाब्दिक हिंसा यानी मानसिक उत्पीड़न किया जाता था, उसके बाद भी वो नहीं मानती थी तो उसके साथ मार-पिटाई की जाती थी. हालात इतने खराब थे कि किसी-किसी दिन दो-दो लोग आकर उसका यौन शोषण कर जाते थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 62 साल के आरोपी ने पहली बार 2022 में अपनी पत्नी को पैसे के बदले अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू किया था. घर को चककलाघर और पत्नी को वेश्यावृति में धकेल देने वाला वहशी सेक्स रैकेट का संचालन अपने फार्महाउस से करता था. जहां जगह-जगह कैमरे लगे थे. महिला के जिस्म की बोटी-बोटी नोचने और खिलौना समझकर उसके साथ खेलने का सिलसिला अक्टूबर 2025 में महिला द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने तक जारी रहा.
आरोप है कि बुजुर्ज आरोपी ने अपनी जवान पत्नी को नशीली दवाएं दीं और ईस्ट स्वीडन स्थित उनके दूरदराज के घर लगे निगरानी कैमरों का इस्तेमाल करके उसे नियंत्रित किया. कई बार कैमरों में यौन गतिविधियां भी रिकॉर्ड हुई हैं. पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी महिला को जान से मारने, उस पर पेट्रोल डालकर जला देने और उंगलियां काट देने जैसी धमकियां देता था.
स्वीडिश चैनल एसवीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को घर में लगे कैमरों की स्थिति पता थी. महिला ने हिम्मत जुटाकर भागने के लिए उस कोने का इस्तेमाल किया जो कैमरों की नजर से बाहर था और वहां से भागकर पुलिस को सूचना दी. अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पत्नी को स्वयं पर यौन क्रियाएं करने, उनका ऑनलाइन प्रसारण करने, अधिक से अधिक मर्दों को सर्विस देने पर मजबूर किया. एक दिन कोई नहीं आया तो उसने पड़ोसियों को भी अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाने का ऑफर दिया.
अदालत ने आरोपी को बलात्कार के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया, जबकि तीन अन्य आरोपों को खारिज कर दिया. स्वीडिश अधिकारियों ने कुल 120 पुरुषों की पहचान की थी जिन्होंने आरोपी द्वारा उपलब्ध कराई गई यौन सेवाओं का लाभ लिया था, लेकिन मुकदमा केवल 29 पर चलाया गया. पति को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है.
जेल की सजा के अलावा अदालत ने आरोपी को महिला को 2 लाख स्वीडिश क्रोना यानी करीब 15,900 पाउंड मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है.
स्वीडन के कानून के तहत उन यौन हमलों पर भी बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है जिनकी गंभीरता यौन संबंध के समान मानी जाती है.
इसलिए कोर्ट ने 28 आरोपियों को सामूहिक रूप से 56 यौन सेवाएं खरीदने का दोषी ठहराए. हालांकि उसमें से दो को जेल की सजा दी गई, जबकि अन्य को निलंबित सजा या प्रोबेशन पर छोड़ा गया.